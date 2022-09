Całkiem niedawno na łamach Geekweeka pisaliśmy o człowieku, który wygrał konkurs plastyczny, dzięki użyciu obrazu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. W związku z tym kontrowersyjnym wydarzeniem dało się słyszeć głosy artystów, którzy stanowczo sprzeciwiają się takim praktykom. Niektóre środowiska artystyczne całkowicie ich zabroniły. To jednak nie koniec reakcji artystów.

Grupa "Spawning" stworzyła stronę internetową o nazwie "Have I Been Trained?", na której możemy sprawdzić, czy nasze dzieła zostały użyte do wyszkolenia sztucznej inteligencji przy użyciu LAION-5B.

LAION to swego rodzaju baza danych zawierająca ponad 5 miliardów grafik, która pomogła w wytrenowaniu między innymi Stable Diffusion oraz Imagen od Google’a. Aby stworzyć LAION-5B, skorzystano z ogromnych repozytoriów ze sztuką, jakimi są np. DeviantArt, Pinterest, Getty Images, ArtStation i inne. Wszystko oczywiście odbywało się bez konsultacji czy pytania o zgodę autorów danych plików, co może się nie podobać - i prawdopodobnie słusznie, w końcu sztuczna inteligencja może w jakimś stopniu potencjalnie powielać między innymi ich styl artystyczny.

Jak użyć "Have I Been Trained?"?

Strona "Have I Been Trained?" jest bardzo prosta w obsłudze. Gdy wpiszemy odpowiedni adres w przeglądarkę, wyświetli nam się interfejs podobny do wyszukiwarki Google’a. W okienku musimy wpisać tekst opisujący nasz obrazek bądź stanowiący tytuł lub też po prostu nazwisko autora, ale możemy też wyszukiwać za pomocą samej grafiki. Wszelkie dopasowania w ukazanych wynikach oznaczają, że dzieło mogło być potencjalnie wykorzystane do szkolenia generatorów obrazów opartych na sztucznej inteligencji i może być też użyte w przyszłości do trenowania kolejnych.

Jaki jest cel grupy artystów?

Kolektyw "Spawning", który odpowiada za stworzenie witryny zaznacza, że wierzy, iż artyści powinni mieć narzędzie umożliwiające wgląd w to, jak ich dzieła są używane do trenowania sztucznej inteligencji. Ich celem jest ustanowienie norm dotyczących uzyskiwania zgody od artystów na wykorzystywanie obrazów w przyszłych próbach szkolenia AI, a także skonstruowanie narzędzia, które umożliwiłoby im wycofanie swoich prac.