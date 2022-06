Boeing 787 Dreamliner Romana Abramowicza skonfiskowany

Sędzia federalny nowojorskiego sądu pozwolił dał Departamentowi Sprawiedliwości USA na przejęcie dwóch samolotów należących do rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Odrzutowce, o których mowa, to Boeing 787 Dreamliner o wartości 350 milionów dolarów i Gulfstream G650ER wart 60 milionów dolarów. Według dokumentów sądowych B787 znajduje się obecnie w Dubaju, a Gulfstream w Rosji.

Amerykańscy prokuratorzy poinformowali, że w marcu bieżącego roku oba samoloty poleciały do Rosji, co było naruszeniem amerykańskich sankcji eksportowych nałożonych na początku wojny. Zakazały one eksportu oraz transferu samolotów i części samolotów bez ważnej licencji dla Rosji. Nie wiadomo kiedy odrzutowce należącego do rosyjskiego oligarchy zostaną zatrzymane, gdyż unikają one terytorium USA oraz innych miejsc, w których mogły by zostać przejęte.

Zdjęcie Wnętrze luksusowego 787 / domena publiczna

Uzasadniając nałożenie sankcji, asystent dyrektora FBI, powiedział w oświadczeniu, że rosyjscy oligarchowie, tacy jak Abramowicz, pomogli stworzyć środowisko, które umożliwiło Rosji prowadzenie śmiertelnej wojny na Ukrainie. W jego opinii zajęcie cennego mienia to jeden ze sposób w jaki rząd USA pociąga do odpowiedzialności tych, którzy łamią amerykańskie prawo i wspierają Rosję w jej próbie podbicia suwerennego narodu.

Zdjęcie Wnętrze samolotu 787 / domena publiczna

Abramowicz jest właścicielem dwóch samolotów za pośrednictwem spółek podstawionych z siedzibą na Cyprze, wyspie Jersey i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Departament Sprawiedliwości napisał, że oprócz przejęcia odrzutowców, prokuratorzy rządowi domagają się kar dwukrotnie wyższych od wartości samolotów za pogwałcenie nałożonych sankcji.

Zdjęcie Wnętrze luksusowego 787 / domena publiczna

Dreamliner Abramowicza, to prawdziwy latający pałac, w którym znajduje się 50 miejsc siedzących, kilka sypialni, kuchnia oraz łazienki. Został zakupiony w grudniu zeszłego roku w ramach transakcji opiewającej na sumę 350 milionów i zastąpił używanego dotychczas przez rosyjskiego oligarchę Boeinga 767-300 ER. Dreamliner został zarejestrowany na karaibskiej wyspie Aruba i wyrejestrowany z niej 5 kwietnia 2022, razem z maszynami innych rosyjskich oligarchów