Desperacja Rosjan. Budują na czołgach kamienne pancerze

Kamienie, siatki i działka mają zabezpieczyć przed dronami

Analitycy uważają, że prawdopodobnie niewiele się zda przy uderzeniu pocisku przeciwpancernego, ale już w przypadku ataku małego drona kamikadze może zdać egzamin. Oczywiście, taki kamienny pancerz to wynalazek jednorazowego użytku. Jednak w realiach rosyjskich problemów z zaopatrzeniem na linii frontu, nawet takie ulepszenie czołgu metodą chałupniczą może uratować żołnierzom życie.

To nie jedyna dziwna modyfikacja rosyjskich czołgów. Kilka dni temu, media społecznościowe obiegło zdjęcie ukazujące "starożytny" czołg T-54, który wzbogacił się o działo przeciwlotnicze S-60. Dziś już to przestarzały systemem przeciwlotniczy. W przypadku konieczności ustawienia go z marszu w położenie bojowe, czas potrzebny na tę operację, nawet doskonale wyszkolonej załodze, wynosi ok. dwóch minut, co sprawia, że w przypadku ataku drona czy innego czołgu, załoga nie ma żadnych szans.