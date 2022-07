Już całkiem niedługo, bo za kilka miesięcy, pojawią się nowe wersje systemów na urządzenia Apple. Nic więc dziwnego, że opublikowane wczoraj aktualizacje nie wprowadzają ogromnych zmian, ale nadal warto je zainstalować.

Co wprowadzają nowe aktualizacje?

iOS 15.6, iPad OS 15.6, a także macOS 12.5 dodają możliwość wstrzymania, przewinięcia, ponownego uruchomienia i przyspieszenia (do momentu live) meczów na żywo w aplikacji TV. Naprawiono też kilka błędów w ustawieniach, aplikacji Mail oraz Safari. watchOS 8.7 - jak czytamy - zawiera ulepszenia, poprawki błędów i ważne aktualizacje zabezpieczeń. tvOS 15.6 natomiast to ulepszenia, również poprawki błędów, ale tu także stabilności.

Reklama

Zdjęcie Aktualizacja była już dostępna wczoraj wieczorem / INTERIA.PL

Wszystkie te aktualizacje zawierają mniejsze lub większe zmiany poprawiające bezpieczeństwo, a część z nich naprawia stosunkowo groźnie brzmiące problemy. Chociaż Apple nie wskazało, jakoby którekolwiek było w jakiś sposób wykorzystane w przeszłości, to i tak dobrze, że takie poprawki są wdrażane, zanim dojdzie do niebezpiecznych sytuacji.

Powyższe aktualizacje na pewno warto zainstalować, choćby właśnie ze względu na bezpieczeństwo użytkowania. Testowaliśmy dziś urządzenia po aktualizacjach i nie zauważyliśmy nieprawidłowości. No i kto by nie chciał przewijać meczu, żeby dobrze przyjrzeć się wyjątkowo nieudanej albo wspaniałej akcji na boisku?

Czy to będzie ostatnia aktualizacja?

Jak to zazwyczaj bywa, im bliżej do premiery nowego systemu, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że "stara", czyli obecna wersja dostanie aktualizację. Co roku też mogą dojść urządzenia, które nie będą obsługiwały systemowych nowości. Tak jest również w 2022 roku - iPhone’y 6S, 7 oraz SE pierwszej generacji nie dostaną iOS-a 16, a iOS 15.6 może być ostatnim, jaki będzie dostępny na tych telefonach.

Jak pobrać aktualizacje na urządzeniach Apple?

System iOS 15.6 oraz iPadOS 15.6 możecie pobrać, wchodząc kolejno w: Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania.

System macOS 12.5 pobierzecie natomiast, przechodząc do: Menu Apple > Preferencje systemowe > Aktualizacja oprogramowania.

Apple TV i Watch prawdopodobnie zaktualizują się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, można też zaktualizować je ręcznie. Aktualizację Apple Watcha zainstalujemy, wchodząc w: Menu > Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia oprogramowania. Powinno nam się również wyświetlić powiadomienie na iPhonie, w aplikacji Watch.

Może minąć chwila, zanim powyższe aktualizacje staną się dostępne dla wszystkich. Jeśli nie ma ich na waszych urządzeniach, sprawdźcie po prostu ponownie za jakiś czas.