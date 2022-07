Apple Watch już nie pierwszy raz pomógł w uratowaniu ludzkiego życia. Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o tym, że zegarek posłużył się do powiadomienia odpowiednich służb, że kobieta znajdująca się w rzece potrzebuje natychmiastowej pomocy. Tym razem przydała się nieco inna funkcja.

Nie ignorujmy powiadomień

Kim Durkee, 67-latka z Maine, w trakcie trzech dni wielokrotnie dostawała powiadomienia o migotaniu przedsionków. Alerty nie ustawały, a kobieta uznała, że nie ma nic do stracenia i najwyżej okaże się, że wszystko jest w porządku. Postanowiła więc pójść do Szpitala Ogólnego stanu Massachusetts, aby skonsultować się z lekarzami. I, jak się okazało, dobrze zrobiła - wykryto u niej śluzaka, który jest bardzo rzadkim, szybko rosnącym rodzajem guza. Może on ograniczać dopływ krwi do mózgu, co skutkuje udarem. Warto zaznaczyć, że kobieta nie miała żadnych innych objawów, a jednak jej życie było zagrożone. Zdziwieni lekarze spytali, skąd pacjentka wiedziała, że ma migotanie przedsionków, na co ta odpowiedziała zgodnie z prawdą, że poinformował ją o tym zegarek.

27 czerwca personel medyczny zdecydował się na przeprowadzenie operacji na otwartym sercu, która trwała 5 godzin. Czterocentymetrowy guz został usunięty, a pacjentkę po 11 dniach wypisano ze szpitala. Obecnie wciąż dochodzi do siebie w swoim domu.

Apple Watch może się okazać bardzo pomocny dla starszych osób

Jak przyznała Durkee, Apple Watcha kupiła głównie w celu monitorowania wykonywanych ćwiczeń, ewentualnego wykrycia upadku oraz z powodu funkcji SOS, która po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku łączy się z lokalną linią alarmową i automatycznie udostępnia służbom lokalizację oraz dane medyczne użytkownika. Te opcje mogą się szczególnie przydać osobom starszym oraz przewlekle chorym, ponieważ pozwalają na szybką reakcję i dostarczają danych potrzebnych do pomocy. Nie ma oczywiście gwarancji, że zegarek wykryje każde niecodziennie zachowanie naszego organizmu i może być zawodny w tej kwestii, ale używanie go też nie zaszkodzi i - jak widać - może pomóc nawet w najmniej oczekiwanym momencie.