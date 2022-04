Dofinansowanie do dekodera DVB-T2. Ile wynosi i jak złożyć wniosek?

Spis treści: 01 Nowy standard nadawania DVB-T2. O co chodzi z dekoderami?

Nowy standard nadawania DVB-T2. O co chodzi z dekoderami?

W Polsce, jeszcze przez krótki czas, standardem telewizji naziemnej jest telewizja cyfrowa DVB-T z kodowaniem obrazu MPEG- 4 (H.264/ AVC) i kodowaniem dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC-3). O co chodzi z dekoderami? Zmiany, które zaplanowała Komisja Europejska, zakładają przejście na DVB-T2/HEVC. Dzięki temu zwiększy się dostęp do bezpłatnych programów, poprawi się jakość obrazu i dźwięku.

HEVC to kodek, który pozwala na przesyłanie do 40 Mbit/s danych w jednym kanale o szerokości 8 MHz. Do tej pory możliwe było przesłanie ok. 24,88 Mbit/s co oznacza, że zmiany pozwolą na przesyłanie większej liczby kanałów telewizyjnych HD (720p) i Full HD (1080p). W przyszłości mogą pojawić się także kanały telewizyjne przesyłane z jakością 4K Ultra HD.

O co chodzi z dekoderami? Nowy standard nadawania wyklucza z użytkowania część sprzętu, z którego korzystają Polacy. Krajowy Instytu Mediów szacuje, że ponad 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Jeżeli dekoder lub telewizor nie obsługuje standardu DVB-T2/HEVC, dostęp do większości stacji telewizyjnych zostaje utracony.

Co ważne - zmiana z DVB-T na DVB-T2 nie dotyczy osób, które korzystają z usług telewizji kablowej lub platformy satelitarnej.

Dofinansowanie do dekodera. Gdzie działa telewizja DVB-T2?

Nowy standard nadawania wprowadzany jest stopniowo w całym kraju i został podzielony na cztery etapy. Pierwszy miał miejsce 28 marca, a nową jakością obrazu i dźwięku cieszą się już mieszkańcy województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Kilka dni temu, 25 kwietnia, również mieszkańcy pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego dołączyli do nowego standardu nadawania.

Kolejna jego aktualizacja dopiero pod koniec maja, a harmonogram działania telewizji DVB-T2 prezentuje się następująco:

23 maja dla województw : małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego,

: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, 27 czerwca dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-

To, gdzie działa telewizja DVB-T2, zależy od ogromu prac. Konieczna jest wymiana infrastruktury nadawczej, za którą odpowiedzialny jest dostawca usługi.

Wniosek o dofinansowanie do dekodera DVB-T2. Ile można dostać na tuner?

Jeżeli dekoder lub telewizor nie obsługuje DVB-T2, można liczyć na rządową pomoc w zakupie nowego sprzętu.

Ile wynosi dofinansowanie do dekodera? W ramach programu osoby, które mają niedostosowany sprzęt i nie mają środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 zł do dekodera DVB-T2.

Dofinansowanie do dekodera DVB-T2 to jednak nie wszystko. Rząd jest jeszcze bardziej hojny w przypadku osób, które korzystają z przestarzałych telewizorów. W zdecydowanej większości to osoby starsze i samotne, dlatego dofinansowanie do dekodera to jedna strona medalu. Druga to dofinansowanie do zakupu telewizora obsługującego nowy standard telewizji. To wynosi 250 zł.

Dofinansowanie do dekodera DVB-T2. Jak złożyć wniosek?

Finansowa pomoc skierowana jest do osób, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów kupna nowego sprzętu. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do dekodera lub telewizora? Ten można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie za pomocą platformy gov.pl.

Jak złożyć wniosek o dofinasowanie do dekodera DVB-T2 na poczcie?

W wybranej przez nas placówce należy poinformować pracownika o chęci złożenia wniosku o dofinansowanie odbiornika DVB-T2. Na podstawie naszych danych pracownik poczty generuje wniosek. Do nas należy już tylko sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i odebranie potwierdzenia złożenia wniosku i kodu dofinansowania.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do dekodera DVB-T2 przez Internet?

W takim przypadku należy wejść na stronę gov.pl i kliknąć przycisk "Złóż wniosek". System poprosi o zalogowanie. Po tym wypełniamy formularz i podpisujemy wniosek o dofinansowanie do dekodera profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na podany adres e-mail wysłany zostanie kod dofinansowania.

Zdjęcie Są dwa sposoby na uzyskanie dofinansowania do dekodera. Albo składając wniosek na poczcie, albo wypełniają formularz w Internecie.

Dofinansowanie do dekodera DVB-T2. Kto może skorzystać i do kiedy?

Wniosek o dofinansowanie do dekodera może złożyć osoba, która ma ukończone 18 lat i jest zameldowana na terytorium naszego kraju na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni. Kolejny warunek to brak środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie. Dofinansowanie do dekodera można dostać w momencie, gdy żaden inny członek gospodarstwa domowego już o niego nie występował.

Na jedno gospodarstwo domowe może być przyznane tylko jedno dofinansowanie. Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie do dekodera DVB-T2? Ten można złożyć do końca 2022 roku.