Dokonali cudu! Radioaktywna kapsułka z Australii odnaleziona

Dawid Szafraniak Technologia

W zeszłym tygodniu doszło do nietypowego i niebezpiecznego incydentu. W czasie transportu, w Australii zagubiono radioaktywną pastylkę wykorzystywaną przy przemyśle wydobywczym. Chociaż zadanie było szalenie trudne, to służby uporały się z nim w ciągu tygodnia. Co najważniejsze, obyło się bez ofiar.

Zdjęcie W Australii odnaleziono radioaktywną pastylkę. / 123RF/PICSEL