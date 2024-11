Rozwój wojska i podbój kosmosu

To najnowsze osiągnięcie wpisuje się również w dynamiczny rozwój Indii w dziedzinie eksploracji kosmosu. W sierpniu 2023 r. kraj zapisał się na kartach historii jako pierwszy, który wylądował statkiem kosmicznym na południowym biegunie Księżyca w ramach misji Chandrayaan-3. Co godne uwagi, misja ta została zrealizowana przy budżecie wynoszącym zaledwie 75 milionów dolarów, co podkreśla zdolność Indii do osiągania wysokich wyników przy ograniczonych zasobach.

I jeśli znajdzie to przełożenie na globalny wyścig zbrojeń, w tym rozwój broni hipersonicznej, to Indie staną się krajem, którego możliwości trudno będzie zignorować. Przypomnijmy, że pociski hipersoniczne to jedne z najbardziej zaawansowanych technologii wojskowych, osiągające prędkości od pięciu do 25 razy większe niż prędkość dźwięku.