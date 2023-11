O ile wpis ze zdjęciem dotyczył konkretnego banku, to w tle znajdował się budynek z brandingiem konkurencji. To jednak nic przy tym, jak zaprezentowana została atrakcyjna karta płatnicza. Celebryta do zareklamowania produktu użył własnej, na dodatek zasłaniając jedynie część widniejących tam numerów. Co gorsza, zasłonięte cyfry da się bez problemu odczytać, bo ich ciąg wynika ze standardów ISO/IEC 7812-2/ANSI X4.13 (via niebezpiecznik.pl).

Wiemy, że wrzątek parzy, szybka jazda może skończyć się śmiercią, ale najwidoczniej w internecie nadal bywamy dziećmi we mgle. Przynajmniej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo własnych danych. Hasła, loginy, wrażliwe informacje - nie trzeba wiele, aby paść ofiarą kradzieży tożsamości czy po prostu stracić pieniądze. Zwracajmy uwagę na to, co, gdzie i w jaki sposób publikujemy. No i zmieniajmy hasła - admin123 dawno temu wyszło z mody!