Dowódca ukraińskiej armii nawołuje do zamachu stanu. Reakcja Kremla

Rosjanie tak bardzo chcieli, by Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy ustąpił ze swojego stanowiska, że postanowili stworzyć film DeepFake z nim w roli głównej, w którym nawołuje on do zamachu stanu w Ukrainie.

Dowódca ukraińskiej armii nawołuje do zamachu stanu. To fałszerstwo! /Armed Forces of Ukraine /materiały prasowe