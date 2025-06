Dlaczego to ważne, by zrozumieć ten proces? Chodzi o to, że związki rtęci są silnymi neurotoksynami, które mogą na przykład kumulować się w rybach, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i dzikiej przyrody. A to właśnie głównie rzeki w pobliżu kluczowych siedlisk dzikiej przyrody, w tym głównych szlaków migracyjnych ptaków w Azji Wschodniej i Ameryce Północnej, doświadczyły niepokojących wzrostów poziomów rtęci.