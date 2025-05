Arktyczny rejs odbył się na przybrzeżnych wodach Alaski, po Morzu Czukockim, a także po Morzu Beringa w części Oceanu Spokojnego . Badacze skoncentrowali się na analizie poziomów różnych związków rtęci. Studiowali obecność monometylortęci, związku o najbardziej biodostępnej formie, który przedostaje się do sieci pokarmowej i ostatecznie gromadzi się do toksycznych poziomów w organizmach ludzi i zwierząt; oraz na dimetylortęci, czyli na związku, który jest bardzo niebezpieczną trucizną i choć występuje głównie w głębinach i lodzie, może się przemieszczać na powierzchnię. Badania naukowców z Uniwersytetu Connecticut skupiły się po raz pierwszy na wymianie rtęci na granicy woda-powietrze, aby zrozumieć, dlaczego poziomy tego pierwiastka są wyższe akurat w Arktyce, z czego to wynika i czym to może grozić.

Zespół używał standardowych metod, ale opracował do tego specjalne nowe narzędzie pomiarowe - analizator, który umożliwia ciągłe, wysokorozdzielcze zbieranie danych podczas ruchu statku po wodach Arktyki. Próbki pozyskiwano zarówno z wód powierzchniowych, śniegu, lodu, opadów deszczu, jak i z powietrza. Dzięki pozyskanym informacjom wykazano, że rtęć przemieszcza się między oceanem a atmosferą, a jej ilość w wodach oceanicznych wpływa na poziomy rtęci w organizmach. Skąd to wszystko się jednak bierze? Naukowcy wskazali, że "wywołane działalnością człowieka emisje rtęci do atmosfery zwiększyły obecne jej stężenie o około 450 proc. w stosunku do naturalnego poziomu", a transport atmosferyczny, cyrkulacja oceaniczna i spływy rzeczne wpłynęły na jej rozprzestrzenianie się. W dodatku to topnienie lodu i inne procesy związane ze zmianą klimatu wpływają na wzmożony transport rtęci w ekosystemach arktycznych.