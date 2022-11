Ostatnimi czasy starsze rakiety systemu S-300 są bardzo często wykorzystywane przez Rosję do bombardowania miast w Ukrainie. Jest to efektem problemów Kremla z szybko kurczącymi się zapasami rakiet. Moskwa zaczyna więc ściągać swój sprzęt z coraz dalszych zakątków świata. Część wyrzutni została przetransportowana w ostatnich miesiącach m.in. z Syrii.

Czym są systemy S-300?

Siły Zbrojne Ukrainy również wykorzystują systemy S-300 do obrony miast przed nadlatującymi pociskami manewrującymi. System S-300 to rosyjskie rakiety dalekiego zasięgu ziemia-powietrze. Zostały one opracowane do obrony przed wszelkiego rodzaju nalotami i pociskami manewrującymi, a także są zdolne do zwalczania taktycznych rakietowych pocisków balistycznych.

System jest w pełni zautomatyzowany wyrzutnie mogą być transportowane na pojazdach. Zasięg rakiet S-300 to 200 kilometrów, tymczasem radaru ok. 90 kilometrów. Sprzęt ten montowany jest na specjalnej mobilnej platformie wraz z generatorem i masztem o wysokości od 24 do 39 m.

S-300 wykorzystuje kombinację radaru dopplerowskiego 5N66M i radaru fazowego 30N6 FLAP LID A I/J-band. W innych modyfikacjach radary mogą wykryć nadlatujące cele nawet z odległości 1000 km (pociski balistyczne).

Systemy te mają posłużyć do wzmocnienia obrony powietrznej Rosji. Izraelskie źródła twierdzą, że wojna w Ukrainie spowodowała, że Moskwa straciła tysiące pojazdów i systemów rakietowych, a kwestia obrony terytorium Rosji ucierpiała i wymaga wzmocnienia.