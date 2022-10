Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), operator transportu publicznego w Barcelonie zaoferował możliwość ładowania niewielkich pojazdów elektrycznych (elektryczne rowery, hulajnogi) za pomocą energii odzyskanej z pociągów metra. Innowacyjny projekt powstał w związku z chęcią przekształcenia metra w dworzec przyszłości i ponowne wyobrażenie sobie tych przestrzeni w oparciu o cztery elementy: wypoczynek, łączność, komfort i interakcję z użytkownikami.

Zdjęcie Usługa ładowania jest jednym z elementów projektu zwiększania komfortu podróżowania / Transports Metropolitans de Barcelona / materiały prasowe

Szafki pozwalają ładować pojazdy elektryczne

Na jednej ze stacji metra, Ciutadella-Vila Olímpica ustawiono 9 szafek, które pozwalają naładować mieszkańcom swoje pojazdy elektryczne. Znajdują się przy jednym z wejść prowadzących do ZOO. Będą służyły jako punkt ładowania baterii, dzięki odzyskowi energii generowanej podczas hamowania pociągów metra.

Zdjęcie Łącznie ustawiono 9 szafek / Transports Metropolitans de Barcelona / materiały prasowe

Zdaniem Lai Bonet, prezes TMB, oferowana usługa pozwoli połączyć transport publiczny z mobilnością elektryczną.

Studenci będą testowali projekt

Usługa jest obecnie dostępna za darmo dla studentów z Uniwersytetu Pompeu Fabra, którzy mają zajęcia w budynku obok stacji Ciutadella-Vila Olímpica. Pozostali chętni mogą użytkować go z 50-procentową zniżką.



Pod koniec października okres promocyjny dobiegnie końca i użytkownicy będą mogli wykupić subskrypcję w pełnej cenie, z wyjątkiem członków klubu lojalnościowego TMB - JoTMBé, którzy nadal będą korzystać z 50-procentowej zniżki.

Stacje ładowania wykorzystujące odzyskiwanie energii to przykład kolejnych projektów, które dążą do oszczędzania oraz innowacyjnego i przyjaznego dla środowiska użytkowania energii. Inne projekty przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększenie komfortu podróżowania i zmniejszenie oddziaływania na środowisko to m.in. darmowe, bezpieczne miejsca, gdzie można zostawić rower, możliwość ładowania elektrycznych wózków dla niepełnosprawnych czy wymiana pojazdów spalinowych na elektryczne.

