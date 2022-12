Inteligetne okulary XRAI Glass to będzie wybawienie dla osób niesłyszących. Moduł Sztucznej Inteligencji na bieżąco odczytuje wypowiadane zdania rejestrowane przez mikrofon w oprawce i wyświetla je na miniaturowych ekranach. Pierwsze wrażenie jest podobno piorunujące, a reakcje ludzi wręcz entuzjastycznie. Nagle na soczewkach okularów wyświetlają się słowa, które wypowiada nasz rozmówca. Wszystko dzieje się prawie bez żadnego opóźnienia, praktycznie on-line. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy w kinie na filmie "z napisami". Dla osób niesłyszących to oznacza otwarcie drzwi do świata rozmów "bez migania", który do tej pory był dla nich zamknięty.

Po zakupie okularów musimy połączyć je modemem Bluetooth z naszym smarfonem. Potem wystarczy je założyć i już możemy cieszyć się odczytywaniem wszelkich kwestii wypowiadanych przez ludzi wokół nas. Urządzenie robi ogromne wrażenie, gdyż potrafi rozróżniać głosy i przyporządkowuje każdej osobie inny kolor wyświetlanego tekstu. Jest to możliwe dzięki modułowi sztucznej inteligencji (AI), którego wykorzystują okulary XRAI Glass.

Dzięki temu można uczestniczyć w rozmowach, w których uczestniczy wiele osób. Program zapamiętuje tembr głosu każdej osoby i już zawsze na miniaturowych wyświetlaczach (taką rolę pełnią szkła okularów) przy każdym zarejestrowanym przez system słowie mamy informację, kto je wypowiedział.



Zdjęcie System sztucznej inteligencji rozpoznaje różne głosy i przyporządkowuje rozmówcom różne kolory. Taki obraz widzi osoba, która założy XRAI Glass / YouTube

Tłumacz i elektroniczny notes

Inteligetne okulary z modułem sztucznej inteligencji potrafią także tłumaczyć każde zarejestrowane przez system zdanie na jeden z kilkunastu języków. To oznacza, że podczas pobytu za granicą wystarczy ustawić właściwy język do tłumaczenia na ekranie smartfona, a następnie po założeniu XRAI Glass cieszyć się precyzyjnym tłumaczeniem on-line, które będzie wyświetlane na naszych soczewkach.

Kolejną funkcją, którą oferują te niezwykłe okulary, jest zapamiętywanie wszystkich wyświetlonych kwestii. Po poworocie do domu możemy jeszcze raz, dokładnie odtworzyć wszystkie zdania, które zostały wypowiedziane w trakcie rozmowy. Wyświetlą się one na ekranie naszego smartfona.



Aplikację do obłsługi elektronicznych okularów można już teraz pobrać bezpłatnie na smartfony pracujące w systemie Android, a wkrótce także będzie to możliwe na Iphony (iOS). Jeśli będziemy chcieli korzystać z tłumaczenia on-line, wtedy trzeba będzie wykupić subskrypcję na pakiet premium. Okulary XRAI Glass są cały czas udoskonalane, aby np. prawidłowo odczytywać słowa podczas bardzo cichej rozmowy lub wypowiadane szeptem. Do tego "w pakiecie" dostajemy elektroniczny notes, dostęp do internetu i jeszcze więcej ciekawych funkcji. Niestety elektroniczne, cudowne okulary z modułem AI nie są tanie. Ich cena (bez wykupienia wersji oprogramowania premium) wynosi prawie 500 USD.