Dzielenie się hasłem do Netflixa i innych usług streamingu to przestępstwo?

Mówiąc krótko, osoby udostępniające hasła do usług streamingowych w Wielkiej Brytanii mogą być prawnie ścigane za oszustwo i/lub naruszenie prawa autorskiego, choć prawdopodobieństwo pozwania przeciętnego konsumenta przez Netflix lub Amazon jest niskie.



Wystarczy tylko wspomnieć, że już w 2016 roku amerykański federalny sąd apelacyjny potwierdził, że udostępnianie haseł można uznać za przestępstwo na mocy ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych (CFAA), ale jak dotąd nie było słychać o przypadkach skazanych użytkowników.

Co więcej, byłaby to wizerunkowa katastrofa dla takich serwisów, szczególnie Netflixa, który jeszcze w 2017 roku aktywnie zachęcał do udostępniania haseł, przekonując, że "miłość to dzielenie się hasłem" i zapewniając, że nie narzeka z tego powodu. Oznacza to, że udostępnianie hasła najpewniej nie skończy się dla Brytyjczyków pobytem za kratkami, ale serwis dostanie "prawną podkładkę" pod szykowane na przyszły rok obciążanie użytkowników dodatkowymi opłatami. Decyzja brytyjskiego urzędu może też ustanowić legislacyjny precedens i sprawić, że pozostałe usługi streamingowe pójdą podobną drogą - pytanie tylko, czy nie stracą na tym więcej, niż mogą zyskać?