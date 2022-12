Za początek istnienia sieci w naszym kraju uznaje się rok 1991. Choć w ciągu całego roku odnotowano się co najmniej kilka istotnych w tym temacie wydarzeń, do przełomowym dniem był 20 grudnia.

Pierwsza wiadomość e-mail wysłana z Polski

17 lipca 1991 r. Tadeusz Węgrzynowski wysłał z Kopenhagi do Polski, a dokładnie Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszą wiadomość. Odbiorcą był Andrzej Smereczyński. Jej treść brzmiała:

"Szanowny Panie Andrzeju, miło mi powitać Pana z Kopenhagi. Proszę pozdrowić wszystkich w CIUW".

W odpowiedzi wysłano wiadomość o treści:

"Panie dyrektorze, w CIUW nigdy nie było tyle radości i tylu ludzi w sali komputerowej".

To jednak nie była wiadomość mailowa w dzisiejszym rozumieniu, bowiem Tadeusz Węgrzynowski musiał pojechać do Kopenhagi z modemem. 17 sierpnia z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego fizyk Rafał Pietrzak wysłał pierwszą wiadomość, wykorzystując protokół TCP/IP, tym samym uznaje się to za pierwszą wiadomość e-mail wysłaną z Polski. Ale to jeszcze nie było pełne podłączenie naszego kraju do internetu.

20 grudnia Polskę podłączono do sieci

Pierwsze komputery podłączone do internetu 20 grudnia 1991 roku. Znajdowały się w Warszawie, Krakowie, Toruniu i w Katowicach. Dostęp do globalnej sieci posiadały trzy instytucje: Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne. Tego samego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia łączności z Polską. Początkowo dostęp do sieci miały wyłącznie instytucje naukowe, aż do 1994 roku. Wówczas założono stronę internetową rządu i udostępniono sieć wszystkim obywatelom.

