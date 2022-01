EIZO prezentuje nowoczesne monitory graficzne z obsługą HDR

Patryk Łobaza Technologia

Wraz z nadchodzącą kolejną falą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, dobrze zaopatrzyć się we właściwy sprzęt do pracy. Takim wydają się być nowoczesne monitory graficzne EIZO, które oferują wysoką rozdzielczość i autorskie oprogramowanie do zarządzania kolorem.

Zdjęcie Nowoczesne monitory graficzne EIZO ColorEdge / materiały prasowe