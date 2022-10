Elon Musk dopiero co zasiadł na fotelu szefa Twittera, a już zaczyna snuć wielkie plany na jego nową przyszłość. Nie jest tajemnicą, że miliarder i szef wielu firm, chce podnieść wartość platformy i uczynić z niej świetny produkt, na którym można dobrze zarobić.

Szef SpaceX zapytał swoich obserwatorów poprzez ankietę na Twitterze, czy wskrzeszenie serwisu Vine byłoby dobrym pomysłem. Okazuje się, że tak. Przynajmniej tak twierdzi obecnie większość ankietowanych. 69% jest mocno za. Trzeba tutaj podkreślić, że udział w ankiecie wzięło aż 3,7 miliona osób. W chwili pisania tego newsa do wygaśnięcia ankiety pozostało 9 godzin, zatem jest mało prawdopodobne, że sytuacja diametralnie się odmieni.

Vine powróci by konkurować z TikTokiem?

Co ciekawe, pomysł wskrzeszenia Vine, który święcił triumfy pomiędzy 2012 a 2016 rokiem, spodobał się także słynnemu youtuberowi MrBeast. Odpisał on Muskowi, że zabawnym byłoby uruchomienie serwisu Vine i konkurowanie z TikTokiem. Szef SpaceX zapytał go, co powinien mieć teraz Vine, by konkurować z chińską platformą społecznościową.

Jeśli miliarderowi udałoby się szybko rozkręcić Vine i zdobyłby on popularność na świecie, to TikTok były zagrożony. Eksperci ze świata mediów społecznościowych uważają, że Musk w niedalekiej przyszłości będzie chciał zbudować całe imperium aplikacji i serwisów wokół Twittera. Dzięki nim będzie mógł przyciągnąć nowe rzesze użytkowników i lepiej monetyzować swoje działalności.