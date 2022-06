Elon Musk posiada obecnie najpotężniejszy na świecie system kosmicznego internetu. Miliarder i jego specjaliści z firmy SpaceX jednak nie spoczywają na laurach. Mają już gotowe plany dotyczące rozwoju konstelacji kosmicznego Internetu Starlink. Zapowiadają się one wyśmienicie i zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników, którzy dotychczas wyciskali z routerów siódme poty.

Podczas ubiegłorocznych misji Starlink, na orbitę zostały wyniesione nowe urządzenia w wersji 1.5. Są one większe od poprzedniej generacji, ale zapewniają znacznie szybsze połączenia pomiędzy sobą, dzięki łączności laserowej. Najlepsze jednak dopiero nadejdzie wraz z wersją 2.0.

Starship Gen 2 będą potężne i zaoferują szybki internet

Dzięki Timowi Dodde'owi, znanemu z kanału Everyday Astronaut na serwisie YouTube, właśnie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji na temat Starlink Gen 2. Elon Musk zaprosił go do swojego Starbase w Boca Chica i pokazał to niezwykłe miejsce od środka.

Satelity mają być jeszcze większe od poprzednich generacji. Musk mówi tutaj o nawet 1200 kilogramów i wysokości 7 metrów. Oznacza to, że będą 5 razy cięższe niż wersja Gen 1.

Nawet 80 Gb/s przepustowości jednego satelity Starlink

Jak ujawnił Musk, będą one również łączyć się ze sobą za pomocą laserów, jak wersja 1.5, ale oferować niesamowitą przepustowość. Mówimy tutaj o 80 Gb/s na satelitę w porównaniu z 18 Gb/s w obecnej wersji 1.0.

Ale to nie wszystko. Całkowita chwilowa przepustowość Gen 2 ma wynosić najmniej 500 Tb/s nad lądem. Według Google, w 2020 roku łączna dostępna przepustowość globalnej infrastruktury internetowej szacowana była na 600 Tb/s. Te liczby pokazują, jak potężnym przedsięwzięciem będzie Starlink.

Nowe Starlinki Gen 2 wyśle na orbitę Starship

Ze względu na masę nowych satelitów, eksperci uważają, że pojawią się one na orbicie dopiero w chwili wejścia do użytku najpotężniejszego systemu transportu kosmicznego o nazwie Starship.

Tymczasem kosmiczna usługa SpaceX jest w pełni dostępna w Polsce już od ubiegłego roku. Na razie nie cieczy się ogromnym zainteresowaniem, a to ze względu na jej cenę, ale to w kolejnych latach powinno się zmienić na lepsze. Coraz więcej podróżników decyduje się na połączenia z całym światem poprzez kosmiczny internet, gdyż mogą to uczynić w nawet najbardziej dzikich zakątkach naszej planety.