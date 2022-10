Elon Musk nie kłamał, że jego inżynierowie z Tesli intensywnie pracują nad humanoidalnym robotem. Maszyna o nazwie Optimus właśnie ujrzała światło dzienne na scenie podczas wydarzenia Tesla AI Day. Robot pomachał publiczności i podniósł nogę. Wielu natychmiast stwierdziło, "jak ta maszyna dziwnie się rusza".

Optimus wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich fanów wszelkiej maści robotów, którzy licznie przybyli do Doliny Krzemowej, by na własne oczy zobaczyć obecnie najważniejszy projekt szefa SpaceX. Prezentacja wzbudziła ogromne emocje ze względu na fakt, że Musk chce zastąpić pracowników swoich fabryk takimi urządzeniami.

Pierwsze roboty od Tesli w sprzedaży już za 3 lata

Najbogatszy człowiek świata przyznał, że jest dumny ze swojego pierwszego robota, chociaż to dopiero pierwszy prototyp i wiele mu jeszcze brakuje do użytkowej wersji finalnej. Musk powiedział, że roboty będą produkowane masowo, kosztem niższym niż 20 tysięcy dolarów i będą dostępne na rynku za trzy do pięciu lat.

— To naprawdę jest fundamentalna transformacja cywilizacji, jaką znamy — powiedział Musk. Miliarder jednocześnie uspokoił wszystkich, że: — Zawsze chcemy być ostrożni, aby nie podążać ścieżką Terminatora — odnosząc się do przebojowego filmu o zabójczym cyborgu. Musk wiele razy zapewniał, że musimy połączyć się z robotami, by przetrwać. W innym razie sztuczna inteligencja doprowadzi do naszej zagłady, ponieważ nasza cywilizacja znajduje się w opłakanym stanie.

Tesla Optimus ma stać się przyjacielem ludzi

Tesla planuje wykorzystać część swojej istniejącej wiedzy do budowy robota. Musk twierdzi, że pojazdy Tesli są już "robotami na kołach" i że wiele technologii zostanie dobrze przeniesionych. W końcu humanoidalny robot Tesli będzie zasilany bateriami, silnikami elektrycznymi, siłownikami i energoelektroniką, czyli podobnie jak pojazdy Tesli.

Pierwszego użytkowego robota w akcji zobaczymy w fabrykach Tesli. Miliarder chce z pomocą floty takich robotów usprawnić produkcję samochodów. Będzie to oznaczało mniejsze kolejki do odbioru elektrycznych pojazdów i możliwość inwestycji w nowe, bardziej skrojone pod masowego klienta. Szef SpaceX przyznał, że rozważa potencjalną rolę dla robota również jako asystenta lub nawet przyjaciela człowieka.