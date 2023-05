Koszt naprawy F-35A wycenionego na 100 mln dolarów został przez Lockheed Martin oszacowany na ok. 76 mln dolarów, więc Republic of Korea Air Force poważnie rozważać ma scenariusz złomowania tej jednostki. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a Koreańczycy podkreślają też, że nie mają żadnych pretensji do amerykańskiego producenta, bo nie chodzi o wadę konstrukcyjną, ale zwykłego pecha.



A najlepszym dowodem jest chyba fakt, że na początku tego roku Korea Południowa ogłosiła plany zakupu 20 dodatkowych myśliwców F-35A Lightning II - Seul wyda na ten cel ponad 2,9 miliarda dolarów, zwiększając całkowitą liczbę samolotów do ok. 60 do 2028 roku.

F-35 nie dla Tajlandii. USA odmawiają

Niestety podobna sztuka nie uda się Tajlandii, bo jak informują właśnie lokalne media, The Bangkok Post czy The Nation, Stany Zjednoczone miały odmówić sprzedaży ośmiu samolotów Lockheed Martin F-35A Lightning, m.in. ze względu na obawy dotyczące ewentualnego wycieku informacji czy technologii do Chin.