FBI zniszczyło potężny rosyjski system inwigilacyjny

Snake powstał w 2004 roku w Riazaniu, i pomimo faktu, że jest to stary system, do dziś jest wykorzystywany przez FSB do inwigilacji, ponieważ posiada świetne mechanizmy ukrywania swojej obecności w komputerach przed systemami antywirusowymi. Snake działa w oparciu o sieć peer-to-peer, czyli bez centralnego serwera. To sprawia, że bardzo ciężko go wykryć i dezaktywować. System może wgrywać dodatkowe aplikacje, które mogą zarządzać myszkami, kamerami i zewnętrznymi dyskami.

Rozpowszechnianie systemu Snake po milionach komputerów na całym świecie odpowiadała rosyjska grupa hakerska Turla. W jaki sposób FBI i międzynarodowym służbom udało się dokonać samozniszczenia rosyjskiego systemu? Otóż ujawniono, że FBI uzyskało nakaz sądowy na dostęp do ośmiu zainfekowanych komputerów w Stanach Zjednoczonych.