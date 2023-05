Ładujesz telefon przez całą noc? To szkodliwe i niebezpieczne

Wiele osób przyzwyczajonych jest do ładowania swojego telefonu przez całą noc. Pozostawienie smartfona podłączonego do ładowarki na wiele godzin nie tylko osłabia baterie, ale także stwarza realne zagrożenie przegrzania aparatu.

Oto dwa powody, dlaczego nie należy tego robić:

1. Zmniejszamy żywotność baterii

Większość nowoczesnych smartfonów ma akumulatory litowo-jonowe, które źle znoszą całkowite rozładowywanie i ładowanie do 100%. To oznacza, że najlepiej ładować je często i krótko. Nie powinno się czekać, aż telefon wyłączy się z powodu niskiego poziomu naładowania baterii. Najlepiej podłączyć go do źródła zasilania od razu, gdy pojawi się pierwszy komunikat o konieczności ładowania (najczęściej wyświetlany jest on, gdy poziom baterii spadnie do 20%). Nie warto ładować akumulator "do pełna". Należy odłączyć go od zasilania, gdy poziom osiągnię 80-90 procent.

Reklama

2. Ryzyko przegrzania telefonu

Wielu użytkowników zostawia telefon podłączony do ładowarki na całą noc, gdyż jest to bardzo wygodne. Niestety całonocne ładowanie może spowodować niepotrzebne nagrzewanie się telefonu. Sprawa zaczyna być groźna, jeśli telefon podłączamy do ładowania i kładziemy na łóżku, a następnie nieopatrznie przykrywamy go kocem, kołdrą lub poduszką. Możemy wtedy doprowadzić do takiego wzrostu temperatury podzespołów aparatu, że może to stworzyć zagrożenie wybuchu pożaru na skutek zbyt wysokiej temperatury baterii.

Najlepiej ładować telefon kładąc go na twardej powierzchni, np. na stole i nigdy niczym nie przykrywać. Lepiej nie dopuścić do takiej sytuacji ‒ wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na żywotność samej baterii, a także elektronicznych podzespołów w smartfonie.

Ładowanie smartfona. O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeżeli przez jakiś czas planujesz nie używać telefonu chowając go do szuflady, wtedy warto podładować baterię przynajmniej do połowy. Długotrwałe przechowywanie nienaładowanej baterii dramatycznie obniża jej żywotność.

Używaj oryginalnej ładowarki. Jej parametry, takie jak natężenie prądu czy napięcie ładowania są właściwie skonfigurowane do telefonu i zapewniają optymalne ładowanie baterii. Ładowarki innych producentów nie zawsze są w pełni wydajne i bezpieczne.