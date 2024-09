Jubileuszowa edycja ERC 2024 to nie tylko międzynarodowy pojedynek o prestiżowy tytuł. To już dziesiąta, wyjątkowa szansa dla młodych inżynierów planujących swoją karierę w sektorze kosmiczno-robotycznym. Wraz z organizatorami i partnerami wydarzenia cieszymy się, że co roku zawody przyciągają tak znakomitych ekspertów, dzięki czemu realnie poszerzamy grono odbiorców, do których docieramy z tym unikatowym programem. Dowodem na to jest stale poszerzająca się grupa uczestników wydarzenia oraz gości specjalnych m.in. z ESA czy NASA.

Łukasz Wilczyński, pomysłodawca i główny organizator wydarzenia