Jak zamówić taksówkę? Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu odpowiedź była oczywista... zadzwonić! W ostatnim czasie wiele się jednak zmieniło i użytkownicy coraz częściej skłaniają się ku usługom zamawiania transportu łączącym pasażerów z kierowcami korzystającymi z odpowiednich aplikacji mobilnych. Często są one znacznie tańsze niż klasyczne usługi taxi, a do tego na wiele sposobów ułatwiają proces zamawiania przejazdu, m.in. udostępniając podgląd trasy, cenę czy różne możliwości płatności za usługę. Z jakich platform zamawiania przejazdu możemy skorzystać w polskich miastach?



Free Now. Jak zamówić taxi? Aplikacja, miasta, cennik i kody

Zaczynamy od FREE NOW, bo to usługa nieco inna od Ubera i Bolta - tu przejazdy realizują tylko licencjonowani taksówkarze, więc pod tym względem przypomina klasyczne taxi, tyle że zamówienie składamy z poziomu aplikacji mobilnej, która daje możliwość wyboru kierowcy, poznania z góry ceny przejazdu czy zapłaty za usługę. Aplikację FREE NOW należy pobrać ze sklepu App Store lub Sklepu Play, odpowiednio dla urządzeń z iOS i Androidem oraz zainstalować, a następnie w kilku prostych krokach zarejestrować się w usłudze.



Jak to zrobić? Otwieramy aplikację i klikamy opcję “Użyj e-maila", a następnie podajemy imię, nazwisko, numer telefonu, adres email i ustawiamy silne hasło. Możemy też skorzystać z opcji rejestracji z użyciem Facebooka, klikamy wtedy “Użyj Facebooka" i postępujemy zgodnie ze wskazówkami wyświetlany na ekranie. Niezależnie od wybranej metody rejestracji, proces kończy wiadomość sms z kodem aktywacyjnym do konta wysyłana na podany w czasie rejestracji numer telefonu.



Zdjęcie Aplikacja do zamawiania taxi FREE NOW / Sklep Play / materiały prasowe

Teraz jesteśmy już gotowi do korzystania z aplikacji i zamówienia pierwszego przejazdu! Aby to zrobić, otwieramy aplikację i wpisujemy swoją lokalizację (albo korzystamy z GPS do określenia swojego położenia) oraz cel podróży. Aplikacja wyświetli sugerowaną trasę dojazdu do miejsca docelowego, a także listę dostępnych usług z informacją o czasie i cenie przejazdu - wystarczy kliknąć “Zamów" i gotowe! Warto tu zaznaczyć, że dzięki aplikacji FREE NOW znamy z góry koszt przejazdu i możemy od razu za niego zapłacić (usługa wspiera karty płatnicze, Apple Pay, PayPal i Google Pay), więc nie będzie niespodzianki na koniec jazdy. Co jednak istotne, nadal możliwe jest uregulowanie należności gotówką lub kartą płatniczą w terminalu kierowcy. Warto też pamiętać, że FREE NOW oferuje często kody rabatowe, dzięki którym usługi są jeszcze tańsze.

Lista miast, w których dostępne jest Free Now: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Szczecin (dodatkowo z usługą wynajmu hulajnóg), Kielce, Radom, Częstochowa i Olsztyn.

Jak zamówić Uber? Aplikacja, miasta, cennik i kody

Uber to platforma do zamawiania przejazdów, która za pomocą aplikacji na smartfony łączyć kierowców oferujących przejazdy i pasażerów potrzebujących transportu. Całość działa na prostej zasadzie, tzn. klient podaje miejsce odbioru i miejsce docelowe, a Uber przekazuje te dane do najbliższego kierowcy, który może zrealizować przejazd - to takie proste! Kierowcy nie są anonimowi, a system ocen gwarantuje, że usługi oferują sprawdzone i zaufane osoby, których klienci polecają.



Jak zamówić Uber? Aby korzystać z Uber należy najpierw zarejestrować się w usłudze, podając adres e-mail i numer telefonu - można to zrobić zarówno na stronie internetowej, jak i przez aplikację na smartfon do pobrania z App Store (dla iOS) lub Sklepu Play (dla Androida). Następnie logujemy się w aplikacji lub na stronie, podajemy miejsce odbioru (uzupełniamy manualnie albo włączamy lokalizację) i miejsce docelowe (pole Dokąd jedziemy?). Aplikacja natychmiast wyświetla proponowaną listę dostępnych przejazdów i ich cenę, a także czas oczekiwania na przyjazd. Po dokonaniu wyboru otrzymujemy też informacje o kierowcy wraz ze zdjęciem oraz numery rejestracyjne pojazdu, żeby upewnić się, że wsiadamy do właściwego samochodu. Po uiszczeniu opłaty warto też pamiętać o wystawieniu opinii kierowcy, a także możliwości zostawienia mu napiwku w aplikacji.



Zdjęcie Aplikacja do zamawiania przejazdów Uber / Sklep Play / materiały prasowe

Ile kosztuje Uber? Koszt przejazdu jest uzależniony od wielu czynników, jak liczba kierowców, aktualnych zamówień, odległości, pory dnia itd., ale podczas wybierania trasy w aplikacji zawsze jesteśmy informowani o szacowanym koszcie przejazdu, więc unikamy nieprzyjemnych niespodzianek. Warto jednak pamiętać, że płatności w Uber dokonywane są głównie bezgotówkowo - jedynym wyjątkiem w naszym kraju jest Warszawa, gdzie możliwa jest płatność gotówką. W pozostałych przypadkach należy wybrać w aplikacji sposób płatności, obsługiwane formy to: karta płatnicza, Android Pay oraz PayPal. Warto pamiętać, że Uber oferuje często kody rabatowe, dzięki którym usługi są jeszcze tańsze - można je znaleźć w aplikacji, na stronie firmy lub własnej skrzynce mailowej.



Lista miast, w których dostępny jest Uber: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Aglomeracja Śląska, Warszawa, Wrocław, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Radom, Toruń i Kielce.



Jak zamówić Bolt? Aplikacja, miasta, cennik i kody

Bolt to bezpośrednia konkurencja dla usługi Uber, czyli usługa pośrednictwa w organizowaniu transportu osobowego, łącząca kierowców oraz pasażerów. Pasażer podaje miejsce odbioru i miejsce docelowe, aplikacja przekazuje te dane kierowcy, który następnie potwierdza gotowość do realizacji kursu. Co warto podkreślić, w niektórych miastach Polski firma Bolt świadczy również usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych oraz dostawy jedzenia, które obsługujemy z poziomu tej samej aplikacji.



Jak zamówić Bolt? Do obsługi zamówień służy aplikacja mobilna do pobrania ze sklepów App Store dla urządzeń z systemem iOS, Sklepu Play dla Androida oraz AppGallery dla smartfonów Huawei. Po pobraniu aplikacji należy ją zainstalować, a następnie zarejestrować się w usłudze - można to zrobić za pomocą konta Google, Facebooka czy podając numer telefonu, na który następnie otrzymujemy sms z kodem do potwierdzenia. Całość zajmuje krótką chwilę i już jesteśmy gotowi do zamawiania przejazdu, co również jest bardzo intuicyjne i szybkie. Wystarczy wskazać miejsce odjazdu, miejsce docelowe oraz dodać po drodze przystanki, jeśli jakichś potrzebujemy (np. żeby zabrać kogoś jeszcze). Aplikacja wyświetli nam wtedy dostępne możliwości przejazdu wraz z szacowanymi cenami przejazdu - wybieramy tę, która najbardziej nam pasuje, a także sposób płatności, tj. gotówka albo karta płatnicza dodana wcześniej do aplikacji, i czekamy na kierowcę.



Zdjęcie Aplikacja do zamawiania przejazdów Bolt / Sklep Play / materiały prasowe

Ile kosztuje Bolt? Cena przejazdu obliczana jest na podstawie podstawowej opłaty, stawki minutowej (czas od rozpoczęcia do zakończenia przejazdu), stawki kilometrowej (przejechanego dystansu) oraz dynamicznych cen, jeśli są aktywne. Co jednak najważniejsze, przewidywana cena jest podawana w aplikacji Bolt, zanim zdecydujemy się na przejazd i nawet jeśli nieco się zmieni (nieprzewidziana konieczność zmiany trasy czy długie postoje w korkach), nie powinna mocno odbiegać od szacunkowej. Warto pamiętać, że Bolt oferuje często kody rabatowe (m.in. na pierwsze przejazdy), dzięki którym usługi są jeszcze tańsze - można je znaleźć w aplikacji, na stronie firmy lub własnej skrzynce mailowej.



Lista miast, w których dostępny jest Bolt: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rzeszów, Silesia, Sopot, Szczecin, Tarnów, Toruń, Trójmiasto, Tychy, Warsaw, Wrocław, Władysławowo, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra, Łódź i Świdnik.