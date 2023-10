Gdzie jest mój lokal wyborczy? Sposób na znalezienie komisji

Spis treści: 01 Gdzie jest mój lokal wyborczy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku?

02 Jak sprawdzić gdzie głosować 15 października? Podpowiada mObywatel

03 Wybory 2023 za granicą. Gdzie jest moja komisja wyborcza?

04 Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Gdzie jest mój lokal wyborczy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku?

Na skutek nowelizacji kodeksu wyborczego w znaczącym stopniu usprawniono i ułatwiono procedurę wyborczą dla głosujących. Od tego roku wójtowie i burmistrzowie miejscowości zamieszkiwanych przed ponad 200 osób mieli poinformować komisarzy wyborczych o fakcie możliwości stworzenia w takich miejscach komisji wyborczych. W ten sposób w najbliższych wyborach oddanie głosu będzie znacznie łatwiejsze.

W jaki sposób można sprawdzić, gdzie jest mój lokal wyborczy? Miejsce, w którym możemy oddać głos, zależy od adresu naszego zamieszkania. W celu znalezienia swojej obwodowej komisji wyborczej należy skorzystać ze strony internetowej z wyszukiwarką komisji. W odpowiednim polu podajemy miasto i ulicę, a naszym oczom ukaże się nazwa i miejsce komisji, w której oddamy głos.

Reklama

Po wpisaniu naszego adresu poznamy województwo, miasto i ulicę, przy której znajduje się komisja. Będzie tam również nazwa instytucji, w której się znajduje, np. w szkole itp. W tabeli podano również informacje o tym, czy komisja jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, a także zespół ulic podlegający pod komisję.

Zobacz: Gdzie na wybory? Sprawdzisz to w mObywatelu

Jak sprawdzić gdzie głosować 15 października? Podpowiada mObywatel

Aplikacja mObywatel również pomoże nam sprawdzić, gdzie na wybory 2023 będziemy musieli udać się w najbliższą niedzielę. Wszystko za sprawą wprowadzonej niedawno funkcji, czyli Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). Znajdziemy tam informacje nie tylko o posiadaniu czynnych praw wyborczych, ale również numer okręgu wyborczego i sprawdzimy adres komisji wyborczej.

W tym celu wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, a następnie nacisnąć przycisk Wybory. Po wejściu w zakładkę będziemy mogli sprawdzić nasze dane w CRW, a także miejsce do głosowania w najbliższych wyborach. Po wybraniu tej opcji poznamy nasze miejsce do głosowania, czyli to, gdzie na wybory udamy się 15 października. Będzie tam nazwa siedziby obwodowej komisji wyborczej, a także jej adres i numer obwodu.

Wybory 2023 za granicą. Gdzie jest moja komisja wyborcza?

W wyborach wziąć udział mogą również osoby posiadające czynne prawa wyborcze i mieszkające za granicą. W wielu krajach utworzono sporo komisji wyborczych. Jest ich tym więcej, im większa jest liczba mieszkających w danym miejscu Polaków. Najwięcej komisji wyborczych poza Polską znajdziemy m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Gdzie głosować w wyborach za granicą? Osoba chcąca oddać swój głos poza Polską musiała do 10 października zgłosić się do polskiego konsula z wnioskiem o dopisanie do listy wyborców. Dzięki temu może oddać głos we wskazanej wówczas komisji wyborczej.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Do oddania głosu w wyborach poza miejscem zamieszkania wymagane było złożenie odpowiedniego wniosku. Termin minął 12 października. Podczas składania wniosku należało podać adres, pod którym przebywać się będzie w dniu wyborów.

W ten sposób na czas głosowania 15 października została nam przypisana inna komisja wyborcza.



Jak sprawdzić gdzie głosować, skoro zmieniło się komisję? Taka informacja również jest dostępna online. Możemy ją znaleźć np. we wspomnianej wcześniej wyszukiwarce na podstawie naszego adresu.