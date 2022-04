W sobotę amerykański gigant postanowił znieść cenzurę zdjęć satelitarnych przedstawiających tereny Rosji w Google Maps. Dzięki temu tajne bazy, rosyjskie wyrzutnie rakiet, miejsca wystrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych, miasta widma, schrony czy nawet kosmodrom są dostępne i Internauci mogą je zobaczyć.

Wcześniej te obiekty były cenzurowane. Oczywiście wywiady państw NATO wiedziały o nich, ale były niedostępne dla zwykłych ludzi. To się jednak zmieniło. Nie znaczy to, że jest to tylko PR zagrywka i pewna ciekawostka dla ludzi. Wielu amatorów OSINTu będzie mogło skorzystać z tej niespodzianki.

Reklama

Zdjęcie Najnowsze rosyjskie myśliwce Su-57 na zdjęciu satelitarnym. / domena publiczna

Wsparcie Google dla zaatakowanej Ukrainy

Google angażuję się w wojną na wielu płaszczyznach. Amerykański gigant podjął decyzję, że we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych będzie digitalizować zdjęcia zniszczonych miast aby wspomóc służby ratownicze.

Zdjęcie Rosyjski lotniskowiec / domena publiczna

Po konsultacjach ze specjalistami i ukraińskimi władzami Google wyłączyło też dla Ukrainy informacje o natężeniu ruchu i zatłoczeniu w różnych obiektach, żeby nie dostarczać rosyjskiemu agresorowi cennych informacji wywiadowczych, np. o miejscach, gdzie mogą gromadzić się obrońcy czy ukrywać obywatele. Amerykański gigant podjął również decyzję o zdjęciu wielu ośrodków rosyjskiej propagandy w sieci.

Zdjęcie Baza wojskowa / domena publiczna

Google wprowadziło również inicjatywę systemu ostrzegania przed atakiem bombowym dla urządzeń mobilnych z Androidem. Oznacza to, że użytkownicy tego OS w Ukrainie otrzymują na swoje smartfony powiadomienie o zbliżającym się ataku bombowym na ich okolicę. Całość ma działać na bazie systemu ostrzegania przed trzęsieniem ziemi, jaki ma w swoim portfolio Google.