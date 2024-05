Google Play z nową formą płatności. To popularny w Polsce standard

Google Play oferuje kilka różnych form płatności i wśród dostępnych nie ma wyłącznie karty płatniczej. Istnieją także inne metody i teraz dołącza do nich kolejna opcja. To BLIK, który jest obsługiwany przez Polski Standard Płatności.

Zakupy w Google Play opłacane kodem BLIK

Polski Standard Płatności poinformował o nawiązaniu współpracy z Google, co zaowocowało wprowadzeniem do Sklepu Play nowej formy płatności w postaci BLIK-a. Działa to na podobnej zasadzie, co w przypadku innych zakupów. Klient po wskazaniu takiej opcji może dokonać płatności z wykorzystaniem kodów, które można wygenerować w aplikacji do bankowości elektronicznej. Szybko i wygodnie.

Partnerstwo między BLIKIEM a Google to dla nas ważny krok w poszerzaniu dostępności naszego systemu płatności. BLIK stale zyskuje na popularności, stając się preferowanym sposobem rozliczeń wielu polskich konsumentów — szczególnie w kanale online. Dlatego sądzimy, że opcja zastosowania kodu BLIK w sklepie Google Play na pewno spotka się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników, dostarczając im korzyści i zwiększając wygodę procesu płatności. Magdalena Kubisa, dyrektorka rozwoju biznesu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

BLIK jest w Polsce bardzo popularny. Tylko w 2023 r. rodacy zrealizowali z wykorzystaniem tej metody aż 1,8 mld transakcji. 921 mln dotyczy branży e-commerce i jest to o 29 proc. więcej w porównaniu do 2022 r.

Płatności BLIK-iem bez subskrypcji

Warto jednak mieć na uwadze, że kody BLIK można wykorzystać w Google Play wyłącznie do opłacania transakcji jednorazowych. Na przykład za zakup aplikacji czy gier. Z systemu wyłączone są subskrypcje i w ten sposób nie można za nie zapłacić.

Poza BLIK-iem Google Play akceptuje następujące formy płatności:

Karty kredytowe i debetowe

Płatność w ramach rachunku za telefon

Saldo w Google Play i karty podarunkowe Google Play

my paysafecard

Paysafecard

PayPal

Natomiast nieobsługiwane są m.in. elektroniczne transfery środków, przelewy bankowe, wirtualne karty kredytowe (VCC), zdrowotne konta oszczędnościowe (HSA) czy płatności typu escrow. W ramach ciekawostki warto dodać, że wkrótce zostanie rozszerzona dostępność BLIK-a zbliżeniowego o kolejne telefony.



