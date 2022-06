Spis treści: 01 Nexus Q

02 Google Glass

03 Projekt Tango

04 Google Buzz

05 Google+

06 Google Video

07 Lively

08 Google Answers

Nexus Q

Nexus Q miał być urządzeniem zaprojektowanym przez Google, które podbije rynek amerykański. Na pierwszy rzut oka była to odpowiedź na Apple TV. Nexus Q można było podłączyć do sprzętu audio i telewizora, a tym samym stworzyć domowe centrum rozrywki.

Google swój projekt oficjalnie zaprezentowało na konferencji dla deweloperów w 2012 roku. Recenzje kosztującego 299 dolarów urządzenia na blogach technologicznych były jednak bardzo nieprzychylne. A to głównie ze względu na fakt, że Nexus Q mógł przesyłać strumieniowo z usług należących tylko do Google (Google Music, Google Play i YouTube). Użytkownicy nie mogli więc korzystać z popularnych aplikacji, jak Netflix i Spotify.

Finalnie Nexus Q nie znalazł się w ogóle w sprzedaży.

Google Glass

Google Glass to rodzaj miniaturowego komputera czy smartfonu, który wyświetla elektroniczne treści nie na ekranie, ale bezpośrednio na siatkówce ludzkiego oka.

Inteligentne okulary umożliwiały m.in. otrzymywanie informacji z internetu, robienie zdjęć i filmów wideo, a także ułatwiały nawigację. W teorii to tyle, gdyż w praktyce urządzenie to okazało się totalną klapą.

Google Glass nie cieszyły się zainteresowaniem ze względu na swój dziwaczny wygląd. Ponadto były drogie (1,5 tys. dolarów za sztukę) i miały mnóstwo problemów z oprogramowaniem. Firma zakończyła sprzedaż Google Glass dla klientów indywidualnych w styczniu 2015 roku.

Projekt Tango

Tango miało być rewolucją na rynku. W momencie jego debiutu Google zakładało, że Project Tango koncentrować będzie się na smartfonach i innowacyjna technologia pozwali na trójwymiarowe skanowanie naszego otoczenia, w tym pomieszczeń (np. dokonując pomiaru danego pokoju), rozpoznawanie miejsc, w których telefon był już wcześniej, nawigację wewnątrz budynków (np. w centrach handlowych) czy też wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (w tym do gier).

Projekt zebrał nawet kilka pochlebnych opinii. Problemem były nieliczne modele telefonów, które obsługiwały Tango. Chcąc popularyzować rozwiązania AR, Google musiało zmienić strategię, szczególnie że do gry wkroczył największy konkurent Google - Apple (ARKit). W ten sposób korporacja skupiła się na rozwoju ARCore.

Google Buzz

Google Buzz to projekt mikrobloga, który miał być konkurentem dla Twittera i Facebooka, a okazał się kompletną porażką. Prace nad usługą gigant z Mountain View ogłosił w lutym 2010 r., a niespełna rok później zrezygnował z prac nad projektem. Dlaczego? Google Buzz stał się sporym problemem dla Google ze względu na słabe zabezpieczenia prywatności. Przez to firma musiała się zmierzyć ze spora ilością pozwów.

Zdjęcie Google Buzz miał stanowić konkurencję dla Facebooka / Google / materiały prasowe

Google+

Google+ jest chyba najgłośniejszą porażką kalifornijskiego giganta. Firma od początku swojego istnienia szła z duchem czasu, dlatego projekt ten miał być realną konkurencją dla zaczynającego odnosić globalne sukcesy Facebooka.

Google rzuciło wszystkie swoje zasoby do Google+ w nadziei, że przyciągnie użytkowników Androida, YouTube i Chrome do jednej platformy. Jednak kolejna próba rzucenia rękawic Markowi Zuckerbergowi nie powiodła się. W październiku 2018 roku poinformowano, że platforma zostanie wyłączona dla użytkowników indywidualnych.

Google Video

Serwis Google Video to kolejny nieudany projekt na tej liście. Miał być konkurencją dla serwisu YouTube, który do tej pory jest wiodącą platformą do bezpłatnego udostępniania plików wideo. Uruchomiony w 2005 r. projekt od Google umożliwiał przesyłanie plików wideo na serwery i umieszczanie ich w innych witrynach internetowych. Wraz z amatorskimi filmami platforma miała obsługiwać profesjonalne media komercyjne, takie jak programy telewizyjne i filmy.

Google Video nie było jednak w stanie konkurować z bardziej rozbudowaną platformą YouTube. Co zatem zrobił Google? W 2006 r. kupił YouTube za 1,65 mld dolarów.

Lively

Lively był cyfrowym światem 3D opartym na przeglądarce (Internet Explorer i Firefox), w którym można było uzyskać dostęp do informacji lub porozmawiać z innymi, wchodząc do wirtualnego pokoju. Firma podała, że stworzyła projekt, ponieważ „chciała, by użytkownicy mogli komunikować się ze swoimi przyjaciółmi i wyrażać siebie w sieci w nowy sposób”. Serwis jednak się nie przyjął i przetrwał cztery miesiące zanim został całkowicie zamknięty.

Zdjęcie Lively jest jednym z najdziwniejszych projektów stworzonych przez Google / Flickr / Geekweek

Google Answers

To kolejny dziwny projekt Google, który przetrwał tylko cztery lata. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to i tak długo. Google wymyśliło, że jej najnowsza platforma będzie pozyskiwać pieniądze od użytkowników, którzy zapłacą ekspertom za wyszukanie informacji w sieci na interesujący ich temat. Stawki wahały się od 2 do 200 dolarów.

Szybko okazało się, że projekt Google Answers jest pomyłką. Użytkownicy szukali darmowych odpowiedzi od społeczności w sieci i niechętnie korzystali z płatnej platformy.