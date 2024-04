Halo, NASA? Sprawa jest, pomożecie szukać potwora z Loch Ness?

Kolejne poszukiwanie potwora z Loch Ness

Niemniej, zainspirowała kolejne pokolenia odkrywców, a od tego wydarzenia z 1934 r. oficjalnie zanotowano 1156 "obserwacji" potwora z Loch Ness i zorganizowano wiele ekspedycji. Co będzie wyróżniać tę najnowszą? Centrum Loch Ness rekrutuje ochotników nie tylko do osobistego obserwowania jeziora, ale i śledzenia go za pomocą kamer transmitujących wydarzenia na żywo, z których obraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Visit Inverness Loch Ness.



Wszyscy zainteresowani zostaną poinstruowani, na co należy zwrócić uwagę i w jaki sposób zapisywać wszystkie swoje ustalenia, bo jezioro Loch Ness nie jest najłatwiejszym do obserwacji. Przejrzystość wody jest tu niska, co jest spowodowane dużą zawartością torfu w ziemi przylegającej do zbiornika, a do tego jest bardzo głęboki i w najgłębszym miejscu mierzy 226 metrów, przez co jest jeziorem o największej objętości w Szkocji.



Zdjęcie Szkockie jezioro Loch Ness / Andy Buchanan / AFP

Halo, NASA? Pomożecie szukać Nessie?

Organizatorzy nie ukrywają, że tym razem liczą też na udział ekspertów z całego świata, w tym NASA. Jak twierdzi Paul Nixon, dyrektor generalny Loch Ness Center, w zeszłym roku udało im się przyciągnąć uwagę świata jednym z największych w historii wyszukiwań Nessie, w którym uczestniczyli wolontariusze z Ameryki, Kanady, Francji, Włoch, Japonii i nie tylko, więc w tym roku zainteresowanie "największą akcją poszukiwawczą w historii" może być znacznie większe, zwłaszcza w kontekście poczynionych wtedy odkryć.

A jak konkretnie miałaby pomóc amerykańska agencja kosmiczna? Organizatorzy poszukują nowego sprzętu, który może być przydatny w odkrywaniu tajemnic jeziora i są przekonani, że odpowiednimi rozwiązaniami może dysponować właśnie NASA. Za sprawą szumu w mediach społecznościowych chcą zwrócić jej uwagę i dotrzeć do jej administracji z konkretnymi propozycjami. A mają już za sobą również wizyty na kilku brytyjskich uniwersytetach, dokładnie w tym samym celu.

Mamy nadzieję, że eksperci z NASA będą dysponować zaawansowaną technologią obrazowania umożliwiającą skanowanie jeziora. Usiedlibyśmy i porozmawiali z nimi o tym, jak to tutaj sprowadzić wyjaśnia Aimee Todd, menedżer ds. marketingu w Loch Ness Centre.

A jeśli się nie uda? No cóż, uczestnicy z pewnością będą się świetnie bawić, zwłaszcza że oprócz "pracy" czekać będą również takie atrakcje, jak pokaz filmu dokumentalnego "Loch Ness: Stworzyli potwora" opowiadającego o szaleństwie polowań na potwora w Loch Ness w latach 70. i 80. ze specjalnymi pytaniami i odpowiedziami z reżyserem Johnem MacLavertym oraz debatą na żywo z badaczem Alan McKenna z Loch Ness Exploration i relacją świadka. Łowcy Nessie mogą również wybrać się na wyprawę łodzią, by nasłuchiwać tajemniczych dźwięków dochodzących z głębi jeziora.