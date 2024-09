Czas na działanie

W związku z tym, że Google coraz częściej wykorzystuje AI do generowania wyników wyszukiwania, a coraz więcej osób zwraca się do chatbotów w poszukiwaniu informacji, pojawiają się obawy, że nasze myślenie może zostać ukształtowane przez odpowiedzi, które te modele nam zwracają.

Nie jest jasne, w jaki sposób te uprzedzenia wnikają do systemów i nie ma też dowodów na to, że są one celowo wprowadzane przez twórców. Modele są trenowane na ogromnych zbiorach tekstów internetowych, co może prowadzić do nierównowagi - nie można też pominąć faktu, że w szkoleniu innych modeli dominuje ChatGPT, który może mieć wpływ na ich polityczne nachylenie, bo zgodnie z wcześniejszymi badaniami reprezentuje on lewicowe poglądy.

LLM zaczynają częściowo zastępować tradycyjne źródła informacji, takie jak wyszukiwarki i Wikipedia, co oznacza, że konsekwencje społeczne uprzedzeń politycznych zawartych w LLM są znaczne pisze Rozado.

Tak czy inaczej, zdaniem autora nowych badań w obliczu rosnącej popularności chatbotów od firm takich jak Google, Microsoft, Apple i Meta, nadszedł czas na krytyczną ocenę wykorzystania tej technologii, aby skupić się na obszarach, gdzie AI może rzeczywiście być przydatna. Uważa on, że kluczowe jest krytyczne zbadanie i zneutralizowanie potencjalnych uprzedzeń politycznych w LLM, aby zapewnić zrównoważoną, sprawiedliwą i dokładną reprezentację informacji w odpowiedziach tych systemów.

