Dzisiejsze wieści z frontu można podpisać jako pozytywne. Do sieci trafiło nagranie z trafienia rosyjskiego wozu wsparcia piechoty i czołgów BMP-T Terminator. Pojazd został zniszczony, co potwierdzono na Twitterze przez Serhija Haidaia, szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Do trafienia doszło w pobliżu Kreminna w obwodzie ługańskim.

Chociaż sytuacja prowadzonych walk i konfliktu w Ukrainie jest nadal poważna, to ciężko zachować powagę wobec rosyjskich przechwałek o potędze nowoczesnego wozu wsparcia. Rzeczony Terminator miał być nowym królem pola walki, a co najistotniejsze, miał być niezniszczalny. Jak widać nagłe spotkanie bliskiego stopnia z ukraińskim pociskiem, wybiło Rosjanom takie pomysły z głów.