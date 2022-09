Historyczne odkrycie na Księżycu. To minerał nieznany dotąd ludzkości

Filip Mielczarek Technologia

Chińska Agencja Kosmiczna ogłosiła odkrycie na Księżycu minerału nieznanego dotąd ludzkości. To historyczne wydarzenie, które jest wstępem do kolonizacji obiektu i lepszego go zbadania.

Chińczycy odkryli na Księżycu nieznany ludzkości minerał /CNSA/NASA / 123RF/PICSEL