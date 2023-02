W grudniu 2022 roku Synchron otrzymał dofinansowanie na swoje badania w wysokości 75 milionów dolarów. Wsparcie zostało przekazane m.in. przez firmę Microsoft, której współzałożycielem jest Bill Gates oraz od Amazona — założycielem jest Jeff Bezos. Pieniądze mają ułatwić rozpoczęcie "kluczowego badania klinicznego". Ma to przyspieszyć uzyskanie przez Synchron pierwszego w swojej dziedzinie "dopuszczenia do obrotu BCI w leczeniu paraliżu".

- Będziemy mieć okazję dostarczyć pierwszy w swojej klasie komercyjny BCI. Problem paraliżu jest znacznie większy, niż ludzie zdają sobie z tego sprawę. 100 milionów ludzi na całym świecie ma upośledzenie kończyn górnych — powiedział Tom Oxley.

Obecnie Synchron prowadzi rejestrację pacjentów "we wczesnej próbie wykonalności" - służy to do wykazania, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi. Implant BCI Synchron ma zostać wszczepiony sześciu kolejnym pacjentom. Jak stwierdził Kurt Haggstrom, dyrektor handlowy Synchronu, firma jest obecnie w połowie drogi. Nie wiadomo, ile będzie kosztować w przyszłości wszczepienie tej technologii.

Jak działa implant mózg-komputer?

Synchron do wprowadzenia swojego implantu wykorzystuje naczynia krwionośne, które są "naturalnymi autostradami" do mózgu. Za pomocą specjalnych stentów "Stentrode" transportowane są małe czujniki, które są dalej umieszczane w dużej żyle znajdującej się obok kory ruchowej mózgu. Stentrode podpięty jest do anteny, która z kolei zlokalizowana jest w klatce piersiowej pod skórą pacjenta.

Sprzęt ten zbiera surowe dane pochodzące z mózgu, następnie wysyła je do urządzeń zewnętrznych. Jak podkreślają specjaliści, jakość sygnału mózgowego nie jest idealna, ponieważ implant nie jest wprowadzany bezpośrednio do tkanki mózgowej. Z drugiej strony jak mówi Peter Yoo, dyrektor neurobiologii w Synchron, "mózg nie lubi być dotykany przez obce przedmioty". Dzięki mniej inwazyjnemu charakterowi, urządzenie staje się bardziej dostępne dla ludzi.

Pacjenci z ciężkim paraliżem lub z wszelkiego rodzaju chorobami zwyrodnieniowymi, dzięki wspomnianemu implantowi mogą być w stanie odzyskać zdolność komunikowania się z rodziną i ze światem, przez pisanie wiadomości, czy SMS-sów. Synchron twierdzi, że ludzie będą mogli za pomocą implantu robić zakupy online, zarządzać swoimi finansami, a nawet zdrowiem.