We Wszechświecie istnieje wiele różnego rodzaju "dziwnych planet". Jednakże tym razem, naukowcy zarejestrowali coś zupełnie nietypowego. Odkryli nową planetą, którą nazwali TOI-5205b, która jest gazowym olbrzymem o wielkości zbliżonej do Jowisza. Ciało niebieskie krąży wokół czerwonego karła TOI-5205. Nic w tym układzie nie byłoby niezwykłego, gdyby nie... rozmiar samej planety.

"Zakazana planeta"

Astronomowie nie wiedzą, jak doszło do powstania tego niezwykłego układu - są oni zgodni, że jest to jeden z pierwszych przypadków, by tak duża egzoplaneta krążyła wokół tak małej gwiazdy. Badacze podkreślają, że jest to sprzeczne z obecnym rozumieniem powstawania planet.

Naukowcy zauważają, że gwiazda ma promień ledwo czterokrotnie większy od promienia planety. Dodatkowo jej masa i promień stanowią niecałe 40 proc. wartości dla naszego Słońca. Warte podkreślenia jest to, że orbita planety jest niezwykle bliska względem swojej gwiazdy. TOI-5205b okrąża czerwonego karła raz na 1,6 dnia.

Jak powiedział Shubham Kanodia z Carnegie Institution for Science: - Gwiazda macierzysta, TOI-5205, jest około cztery razy większa od Jowisza [...] a jednak w jakiś sposób udało jej się uformować planetę wielkości Jowisza, co jest dość zaskakujące.