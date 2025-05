Inea wyłącza klientom telewizję kablową. Zmienia technologię

Operator Inea stawia na nowoczesne technologie, ale to sprawia, że przy okazji rezygnuje ze starszych rozwiązań. W konsekwencji rozpoczęły się wyłączenia w budynkach, które związane są z dostępem do telewizji i internetu. Inea rezygnuje z technologii HFC. Co to oznacza dla klientów?