InPost podbija rynek brytyjski. Paczkomaty będą w londyńskim metrze

Technologia

W ciągu roku InPost podwoił liczbę paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Ma teraz 4000 takich maszyn. Do partnerów InPostu dołączyli też dwaj kolejni partnerzy. To sieć handlowa WHSmith oraz Transport for London zarządzający londyńskim metrem.

Zdjęcie InPost ma 4000 paczkomatów w Wielkiej Brytanii. / materiały prasowe