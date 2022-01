InPost uruchamia szybkie zwroty w aplikacji. Na to czekaliśmy

InPost informuje o uruchomieniu nowej usługi, czyli szybkich zwrotów za pomocą dedykowanej aplikacji. Jeśli będziemy chcieli zwrócić przesyłkę, wystarczy wygenerować kod w aplikacji i skorzystać z dowolnego paczkomatu firmy. Do natychmiastowego zwrotu nie jest już potrzebne czasochłonne drukowanie etykiet. Już prościej się nie da zwrócić przesyłki.

W jaki sposób skorzystać z szybkiego zwrotu InPost?

Jak wygląda proces szybkiego zwrotu z poziomu aplikacji InPost? To dziecinnie łatwe. Wystarczy wybrać ikonę "Zwróć" i wypełnić dane, a następnie wybrać określony sklep do zwrotu z listy przesyłek albo przez sekcję "Wyszukaj sklep". Tutaj InPost podaje, że nie wszystkie sklepy jeszcze akceptują szybkie zwroty.

Gdy już wypełnimy wszystkie dane, to aplikacja wygeneruje nam kod zwrotu. Będziemy mogli go zobaczyć w samej aplikacji oraz otrzymamy potwierdzający e-mail. Wówczas musimy poczekać na akceptację sklepu, w którym dokonaliśmy wcześniej zakupów. Gdy pojawi się zielone światło, to możemy zeskanować nowy kod nadania i umieścić paczkę w dowolnym paczkomacie. Trzeba pamiętać jednak, by usunąć z paczki starą etykietę.

We wrześniu ubiegłego roku InPost uruchomił usługę Same Day Delivery. Pozwala ona na dotarcie paczki do klienta nawet tego samego dnia. Obecnie to praktyczne rozwiązanie działa w 20 największych miastach Polski, ale jeszcze w tym roku usługa ma się rozszerzyć na kolejne miasta.