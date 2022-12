Inżynierzy stworzyli superwiatraki. Generują więcej energię dzięki robotom AI

Roboty stworzyła duńska firma Vestas, która nazwała je BladeRobots. Są to zautomatyzowane urządzenia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które wykonują konserwacje czołowych łopatek wiatraków. Według twórców potrafią wykonywać naprawy 4-krotnie szybciej niż tradycyjne metody ręczne. Pozwala to na dłuższą pracę turbin wiatrowych, przy zachowaniu ich efektywności w czasie. Ma to znaczący wpływ na roczną produkcję energii wiatraków, zwiększając jego efektywność.

Roboty BladeRobots rewolucją w branży energii wiatrowej

Duński wynalazek jest istotny z tego powodu, że usprawnia jedną z najważniejszych kwestii energetyki wiatrowej, o której często się zapomina - konserwacje. Czołowe łopatki wiatraków są niszczone przez ciągłe wystawienie na deszcz, lód czy śnieg. Z czasem ścierają one ich zewnętrzną warstwę, prowadząc do pogorszenia aerodynamiki podczas obrotu. W ten sposób dochodzi do spadku produkcji energii.

Zdjęcie BladeRobots to maszyny, które przyczepione do czołowej części łopatek turbiny wiatrowej pozwalają na jej skuteczne naprawy, poprawiając efektywność generowania energii to dziś jedne z najpopularniejszych źródeł odnawialnej energii / BladeRobots / materiały prasowe

Tym samym ciągła konserwacja wiatraków stanowi niejako podstawę ich działania. Dlatego znaczna poprawa jej efektywności przez roboty BladeRobots może być tak ważna dla samej produkcji energii w całej branży energetyki wiatrowej. Dzięki zastosowaniu AI mogą dostosowywać się automatycznie do wszystkich rodzajów łopat turbin wiatrowych, jak i skalować swoją pracę do ich stanu zużycia. Roboty BladeRobots mają więc być uniwersalnym narzędziem, mogącym wykonywać pracę i polepszać efektywność wiatraków na całym świecie.

BladeRobots mają także wyeliminować niebezpieczeństwo dla pracowników technicznych, którzy nie będą musieli sami dokonywać napraw w ciężkich warunkach na wysokościach. Dzięki robotom mogą to robić z poziomu panelu, jedynie doglądając i kontrolując ich pracę.

Zdjęcie BladeRobots przyczepiony do łopatki turbiny wiatrowej może bez przerwy wykonywać na nim pracę w każdych warunkach / materiały prasowe

Na razie BladeRobots są w fazie prototypów, a firma Vestas dopiero rozpoczyna zbieranie funduszy na możliwą produkcję. Aby przyspieszyć proces wejścia na rynek, Vestas wydzielił nawet specjalną spółkę nazwaną właśnie BladeRobots do produkcji robotów. Firma wierzy bowiem, że efekty w postaci 4-krotnego przyspieszenia procesów konserwacji są warte prac w kierunku szybkiego wprowadzenia na rynek robotów BladeRobots.

Dzięki zautomatyzowanemu rozwiązaniu robotycznemu w postaci BladeRobots, przemysł energii wiatrowej ma nowe skuteczne i skalowalne rozwiązanie w celu poprawy wydajności turbin wiatrowych Johnny Thomsen, prezes spółki BladeRobots