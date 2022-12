iPhone 14 na ratunek. Emergency SOS zawiadomiło służby o wypadku

Wezwanie pomocy nastąpiło po tym, jak iPhone 14 rozpoznał wypadek samochodowy. Jego ofiary wysiadły z pojazdu i postępowały zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie smartfona.

Wykorzystując Emergency SOS i łączność satelitarną, poinformowali służby ratunkowe, że zsunęli się po zboczu góry. Apple powiadomiło także między innymi szeryfa, który miał dostęp do helikoptera, jakiego użyto do wydobycia ofiar wypadku z kanionu. Mężczyzna i kobieta zostali przetransportowani do szpitala.

Ratownicy podkreślili, że podana dokładna szerokość i długość geograficzna miejsca wypadku przyczyniła się do sprawnej akcji ratunkowej.