iPhone 16 odpali gry AAA

Po ubiegłorocznej premierze nowych wtenczas telefonów Apple jedną z nowości było wprowadzenie obsługi pełnowymiarowych gier wideo. Chodzi o tytuły AAA, które wcześniej znaliśmy z tradycyjnych konsol i pecetów. Apple zdecydowało się na wkroczenie w gaming poprzez umożliwienie graczom odpalania pełnoprawnych gier na swoich smartfonach. Ale nie wszystkich - ten przywilej był zarezerwowany wyłącznie dla posiadaczy telefonów z czipem A17 Pro, czyli iPhone 15 Pro i Pro Max.

Tytułów wyszło kilka, a dziś możemy na telefonie zagrać m.in. w Death Stranding czy Resident Evil Village i Assassin's Creed Mirage. W tym roku Apple zrobi krok w przód - gry AAA będą dostępne na wszystkich telefonach iPhone 16. Również na podstawowym modelu.

Brzmi świetnie, ale...

W teorii oznacza to, że posiadacze iPhone 16 za 3999 złotych będą mogli kupić w AppStore grę pokroju Resident Evil 4 Remake i odpalić ją na swoim telefonie. Brzmi świetnie? Niby tak, ale jest kilka problemów. Po pierwsze, "duże" gry na urządzeniach Apple nie cieszą się dużą popularnością. Najbardziej szokujące są dane dotyczące gier Capcom (m.in. seria Resident Evil). Siódma odsłona serii sprzedała się na systemie iOS w zaledwie 2000 egzemplarzy.

Zagrało w to mniej osób, niż wynosi populacja niezbyt rozległego miasteczka. A winna nie jest przecież sama gra, która poziom trzyma. Gracze najpewniej traktują możliwość uruchamiania takich gier na iPhone jako ciekawostkę, która sporo kosztuje, bo kilkadziesiąt dolarów. Pojawia się też drugi problem - granie w takie tytuły na ekranie dotykowym woła o pomstę do nieba. To niewygodne i nieintuicyjne. Zwłaszcza gdy przesiedliśmy się na telefon z pada lub klawiatury i myszki.

Tym bardziej ciekawi decyzja Apple o rozszerzeniu możliwości odpalania tych gier na iPhone 16. Z drugiej strony, da się to zrozumieć - to nie oni muszą te gry tworzyć. Za to odpowiedzialni są zewnętrzni deweloperzy, a amerykański gigant jedynie zgarnie 30% prowizji od sprzedaży.

Premiera iPhone 16 i cena

W tym roku Apple zaskoczyło - iPhone 16 jest tańszy, niż poprzedni model rok temu. Ceny nowych smartfonów Apple prezentują się następująco:

iPhone 16 — od 3999 zł

iPhone 16 Plus — od 4499 zł

iPhone 16 Pro — od 5299 zł

iPhone 16 Pro Max — od 6299 zł

Dziś rozpoczęła się przedsprzedaż.

