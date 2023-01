Ci, którzy w 2007 roku nie byli zainteresowani technologią bądź po prostu nie mieli w zwyczaju oglądać wydarzeń jej dotyczących, mogą nadrobić zaległości.

nie byli zainteresowani technologią bądź po prostu nie mieli w zwyczaju oglądać wydarzeń jej dotyczących, mogą nadrobić zaległości. W internecie odnaleźć można filmy z zapisem całej konferencji , która odbyła się 9 stycznia 2007 roku — poniżej natomiast w wideo ukazany jest fragment dotyczący pierwszego iPhone’a.

, która odbyła się — poniżej natomiast w wideo ukazany jest fragment dotyczący pierwszego iPhone’a. Zapowiadając go, Steve Jobs powiedział następujące słowa: "Today Apple is going to reinvent the phone", co w wolnym tłumaczeniu przełożymy na: "Dziś Apple wymyśli telefon na nowo".

Podczas prezentacji Jobs wspomina o tym, że telefony, które w tamtym czasie nazywano smartfonami, nie były tak inteligentne, jak byśmy tego oczekiwali, ani nawet łatwe w użyciu — miały dość mały ekran, sporą klawiaturę QWERTY, a użytkownicy miewali problemy przy najprostszych czynnościach, które mieliby na tychże wykonać.

I wtedy, cały na biało, wchodzi pierwszy iPhone, którego właściwa nazwa brzmiała niezbyt chwytliwie — iPhone 2G. Telefon bez klawiatury, z jednym przyciskiem pod sporym (jak na tamte czasy) ekranem i innowacyjnymi technologiami.

Innowacyjny smartfon, który znacząco wpłynął na losy telefonów komórkowych

Pierwszemu iPhone'owi nie można odmówić tego, że był przełomowy. Jego ogromną zaletą był właśnie ekran. Na dole urządzenia znajdował się wspomniany pojedynczy przycisk "Home", a smartfon wyposażony był także w przyciski głośności, wygaszenia i wyłączenia dźwięków. Przełomowym był fakt, że korzystać z niego można było za pomocą przesuwania palcem oraz gestów, a to dzięki technologii Multi-Touch. Do wpisywania tekstu służyła (znana nam) wirtualna klawiatura. Co ciekawe, iPhone miał także korektę pisowni, możliwość przewidywania słów i dynamiczny słownik.

W iPhonie 2G wprowadzono także trzy czujniki — zbliżeniowy (wygaszający ekran i wyłączający digitizer, kiedy urządzenie jest przy twarzy), światła (dostosowujący jasność wyświetlacza) i przyspieszenia (dostosowujący orientację wyświetlacza do położenia urządzenia). Wśród zainstalowanych aplikacji odnaleźć można było kalendarz, kalkulator, pogodę, giełdę czy notatnik. Jak można było się tego spodziewać (i tak jest do dziś), nowy iPhone szybko zyskał fanów, ale i wrogów.

iPhone 2G — dane techniczne

Pierwszy iPhone miał dotykowy ekran TFT o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 320 x 480 pikseli (165 ppi). W telefonie umieszczono procesor ARM 11 z układem graficznym PowerVR MBX-Lite. Miał 4 GB wbudowanej pamięci (ale można było też kupić wersję z 8 lub 16 GB). Jego aparat miał zawrotne 2 MP (dla porównania: tegoroczny iPhone 14 Pro zadebiutował z aparatem głównym z 48 MP) i nie umożliwiał nagrywania filmów. Nie posiadał lampy błyskowej ani przybliżenia optycznego. Nie dało się na nim posłuchać radia, ale mógł odtwarzać muzykę oraz wideo, do czego przydawał się pojedynczy głośnik do multimediów.

Systemem operacyjnym iPhone’a 2G był iOS Mac OS X v10.4.8, a w środku urządzenia umieszczono akumulator o pojemności 1400 mAh. Obsługiwał sieci 2G i Wi-Fi 802.11 b/g. Miał też Bluetootha i gniazdo minijack 3,5 mm, do którego niektórzy mogą wzdychać z tęsknotą.

Ważył 135 gramów i miał 11.6 mm grubości, był więc dość lekki, choć jego wygląd z perspektywy czasu może sugerować coś innego.

Wady pierwszego iPhone’a

iPhone 2G nie pozwalał na przesyłanie oraz odbieranie MMS-ów, a Bluetooth służył mu jedynie do połączeń z akcesoriami. Jakby tego było mało, w momencie jego premiery App Store jeszcze nie istniał — nie można więc było wejść do mobilnego sklepu i zainstalować dodatkowych aplikacji. iPhone 2G nie umożliwiał też bardzo prostej czynności, jaką jest... kopiowanie i wklejanie tekstu, nie miał również łączności 3G. Podnoszony był także problem z osadzeniem gniazda słuchawkowego i brakiem możliwości samodzielnej wymiany baterii.

Pierwszy iPhone nie był dostępny w Polsce, a jego cena już wtedy mogła powalać

iPhone 2G zadebiutował w cenie 499 dolarów za wersję z 4 GB pamięci, czyli około 2200 zł (według dzisiejszego kursu). Model z 8 GB pamięci kosztował już 599 dolarów. Kupić można go było wyłącznie w Apple Store, jednak aby używać go do komunikacji GSM, trzeba było podpisać dwuletnią umowę z AT&T. Jak można się więc domyślać, iPhone 2G nie był dostępny w Polsce — pierwszym smartfonem Apple, który trafił do naszego kraju, był iPhone 3G.

