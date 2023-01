Jak dbać o panele słoneczne? Mycie fotowoltaiki Karcherem odpada!

Spis treści: 01 Czy trzeba czyścić panele fotowoltaiczne i jak często to robić?

02 Jak często trzeba czyścić panele fotowoltaiczne?

03 Czym myć panele fotowoltaiczne? Domowe sposoby czy wynajęta firma?

04 Czy mycie fotowoltaiki jest bezpieczne?

Czy trzeba czyścić panele fotowoltaiczne i jak często to robić?

Brudne panele fotowoltaiczne pracują mniej efektywnie. Jeśli zabrudzą je substancje nieprzepuszczające światła, ich wydajność może spaść nawet o kilkadziesiąt procent.

Fotowoltaika jest narażona na zanieczyszczenie choćby ptasimi odchodami, mchem, kurzem, sadzą, pyłkami roślin czy pyłami ze spalonego węgla. Topniejący śnieg pozostawia na niej zacieki. Mogą ją również zasłonić liście opadające z drzew.

Im dłużej zanieczyszczenia leżą na panelach fotowoltaicznych, tym trudniej je będzie usunąć. Sam deszcz nie spłucze ich z nawet ostro nachylonego dachu. Wobec tego odpowiedź na pytanie "czy trzeba czyścić panele fotowoltaiczne?" staje się oczywista.

Jak często trzeba czyścić panele fotowoltaiczne?

Zalecane jest mycie fotowoltaiki nie częściej niż dwa razy w roku i to w przypadku zaistnienia silnych zabrudzeń powodujących spadek uzyskiwania mocy.

Najlepiej zająć się tym wiosną, kiedy już stopnieje śnieg, i latem, ale po okresie pylenia roślin. Można też zrobić to jesienią. Wtedy uniknie się zalegania na nich gnijących liści oraz zapewni maksymalizację zimowych zysków energii z czystych paneli. Dzięki temu moduły fotowoltaiki będą działały poprawnie.

Zaleca się myć panele fotowoltaiczne wczesnym rankiem albo wieczorem, ponieważ zbyt szybko wysychający panel może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Czym myć panele fotowoltaiczne? Domowe sposoby czy wynajęta firma?

Absolutnie nie należy myć paneli fotowoltaicznych za pomocą silnych środków chemicznych, gdyż ich działanie uszkodzi lub zarysuje szkło.

Czym więc myć panele? Można użyć niepozostawiającej smug na hartowanym szkle demineralizowanej wody destylowanej. Zastosowanie takiej wody nie grozi również pozostawieniem na szkle osadów kamienia.

Do mycia domowymi sposobami najlepiej używać miękkiej gąbki lub przeznaczonej do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych szczotki. Te akcesoria nie spowodują powstania utrudniających korzystania z paneli rys i uszkodzeń. Woda pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić fotowoltaikę. Woda z kranu natomiast pozostawi na niej osad. Niezalecane są także różnego rodzaju myjki ciśnieniowe.

Ze względu na trudny dostęp do zlokalizowanych na dachach budynków paneli w celu ich wyczyszczenia warto skorzystać z usług wynajętej firmy zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi. Takie firmy korzystają z profesjonalnych zabezpieczeń do pracy na wysokościach, posiadają także odpowiedni sprzęt do mycia i czyszczenia paneli fotowoltaicznych.

Czy mycie fotowoltaiki jest bezpieczne?

Profesjonaliści do dbania o panele wykorzystują na przykład odpowiednio długie karbowane lance, pozwalające umyć panele fotowoltaiczne bez potrzeby wchodzenia na dach. Lance są zakończone specjalnymi szczotkami przeznaczonymi do mycia wrażliwych na nacisk instalacji fotowoltaicznych. Eliminują możliwość zarysowania paneli. Ich specjalna izolacja, wytrzymująca napięcie nawet do 1500 V, niweluje ryzyko porażenia prądem.

Firmy korzystają najczęściej z wody zdemineralizowanej lub dopuszczonych przez producenta ogniw środków chemicznych. Przy myciu paneli fotowoltaicznych woda demineralizowana daje najlepsze rezultaty w najkrótszym czasie i jest dla nich całkowicie bezpieczna.

Należy pamiętać, że panele fotowoltaiczne na co dzień znajdują się pod napięciem. Przed przystąpieniem do ich czyszczenia trzeba je najpierw odłączyć od zasilania. Wszelkie narzędzia pomagające w czyszczeniu fotowoltaiki powinny zostać wyizolowane, by wykluczyć możliwość przypadkowego porażenia prądem. To między innymi z tego powodu do mycia instalacji fotowoltaicznych nie wolno używać Karchera.

Osoby bez uprawnień do pracy na wysokościach mogą czyścić panele fotowoltaiczne wyłącznie z poziomu gruntu, natomiast ludzie mogący tak pracować powinni pamiętać o zachowaniu zasad BHP, czyli zaopatrzyć się w niezbędne zabezpieczenia. Są to uprząż oraz lina asekuracyjna.

Zaleca się czyszczenie paneli fotowoltaicznych wyłącznie ręcznie, używając wody. Ewentualnie można zastosować delikatne detergenty. Niewłaściwa konserwacja instalacji fotowoltaicznej może spowodować uszkodzenie całej przydomowej elektrowni.