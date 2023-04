Jak działa pompa ciepła? Zasada jest prosta, a ogrzewanie domu tańsze

Spis treści: 01 Co to jest pompa ciepła?

02 Jak działa pompa ciepła?

03 Rodzaje pomp ciepła

04 Jak działa powietrzna pompa ciepła?

05 Jak działa pompa ciepła gruntowa i czy warto ją kupić?

06 Kiedy wybudować wodną pompę ciepła?

07 Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150m2?

08 Pompa ciepła w domu. Montować grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?

Co to jest pompa ciepła?

Pompy ciepła już od kilku lat zyskują coraz większą popularność, dzięki czemu można je spotkać w nie tylko nowych domach. Są montowane również w starszych konstrukcjach. Wszystko za sprawą możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania nieruchomości, które przecież w ostatnich latach widocznie wzrosły. Działanie pompy ciepła jest zasadniczo dość proste.

Głównym zadaniem pompy ciepła jest wytworzenie obiegu ciepła pomiędzy jednym miejscem a drugim. W tej sytuacji pompa ciepła pobiera je z gruntu i powietrza poza domem, a zmagazynowana energia jest przenoszona do instalacji grzewczej w domu. Wykorzystuje się ją do ogrzewania np. kaloryferów i wody, z której korzystają domownicy.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła działa na zasadzie wyciągania ciepła z otoczenia i przenoszenia je w dane miejsce - do domowej instalacji grzewczej. Cechą energii jest jej przemieszczanie się z ośrodka ciepłego do tego chłodniejszego, co za sprawą pompy ciepła zostaje odwrócone - urządzenie zbiera ciepło z otoczenia i przesyła je do budynku, celem ogrzewania.

Idealnym przykładem działania pompy ciepła z naszego życia codziennego jest lodówka, która wypompowuje ciepło ze swojego wnętrza.

Do odpowiedniego działania pompa ciepła potrzebuje płynów (czynników chemicznych), które różnią się w zależności od tego, który rodzaj pompy ciepła został zamontowany. Dla przykładu gruntowa pompa ciepła wykorzystuje glikol, który pobiera ciepło z ziemi, a w przypadku powietrznej pompy ciepła energia trafia bezpośrednio do urządzenia.

Ciepło transportowane jest do sprężarki, gdzie po podniesieniu temperatury czynnika ciepło oddawane jest na skraplaczu i trafia do obiegu grzewczego w budynku. Odbywa się to pod dużym ciśnieniem, które ulega zmniejszeniu po oddaniu ciepła do obiegu. Wówczas cykl się zamyka.

Rodzaje pomp ciepła

Obecnie spośród opcji dostępnych na rynku możemy wyszczególnić aż 3 główne rodzaje pomp ciepła. Każdy z nich ma swoją charakterystykę i cechy. Jak wybrać odpowiednie urządzenie do swojego domu? Sprawa zależy od pewnych indywidualnych czynników.

Z uwagi na różnice pomiędzy poszczególnymi pompami ciepła, należy dopasować jej rodzaj do posiadanej działki - chodzi w głównej mierze o jej wielkość. Istotne są również potrzeby energetyczne naszego budynku. Rzućmy okiem na najlepsze pompy ciepła, w które można się zaopatrzyć.

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Jak wskazuje nazwa, powietrzne pompy ciepła wykorzystują zewnętrzne powietrze jako dolne źródło energii. Taka opcja ma wiele zalet - jest bardzo popularna, a na rynku znaleźć można wiele wariantów i modeli w różnych przedziałach cenowych.

Powietrzną pompę ciepła cechuje również prosty montaż.

Z wad, a przynajmniej rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, trzeba pamiętać o jej właściwościach grzewczych. Głównie chodzi tutaj o okres jesienno-zimowy, gdy temperatura powietrza jest niska. Wówczas powietrzna pompa ciepła może potrzebować źródła wspomagającego.

Jak działa pompa ciepła gruntowa i czy warto ją kupić?

W tym wypadku mamy do czynienia z podobną konstrukcją, jak powietrzna pompa ciepła. Gruntowy wariant zamiast energii z otoczenia wykorzystuje jednak ciepło z gruntu.

Wydajność gruntowej pompy ciepła jest zatem o wiele bardziej stabilna - również wtedy, gdy za oknem jest chłodno. Nie jest to jednak rozwiązanie jednoznacznie lepsze.

Koszt gruntowej pompy ciepła jest wyższy niż w przypadku wariantu wykorzystującego powietrze. Trzeba liczyć się z kosztami przeprowadzenia odwiertów i montażu urządzenia. W skład tego rozwiązania wchodzą również czynniki absorbujące ciepło, więc sam proces technologiczny jest bardziej złożony, niż w poprzednim wariancie.

Kiedy wybudować wodną pompę ciepła?

Działanie wodnej pompy ciepła jest zbliżone do tej gruntowej, ponieważ i w tym wypadku potrzebne są wykopy do właściwego zainstalowania urządzenia. Działanie wodnej pompy ciepła oparte jest na wodach znajdujących się pod powierzchnią gruntu, od których pobierane jest ciepło do ogrzewania naszego domu. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, także i tutaj wymagane są spore nakłady finansowe.

Do zamontowania wodnej pompy ciepła wymagane jest wybudowanie dwóch studni głębinoywch - czerpnej i zrzutowej. Pierwsza dostarcza wodę, która jest pobierana do wymiennika ciepła, a po wykorzystaniu ląduje w studni zrzutowej. Jak widać, nie jest to przedsięwzięcie tanie, jednak koszty można minimalizować poprzez wykorzystanie pobliskiego źródła wody - np. w sytuacji, gdy na naszej działce znajduje się staw.

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150m2?

Koszt zamontowania pompy ciepła waha się w zależności od rodzaju urządzenia czy wielkości nieruchomości do ogrzania. Przyjęto obecnie, że standardowy koszt pompy ciepła dla domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych będzie oscylować w granicach od 20 do 50-60 tysięcy złotych. Istotnym czynnikiem jest przede wszystkim rodzaj pompy.

O ile powietrzna pompa ciepła należy do najtańszych, tak zdecydowanie droższa będzie gruntowa pompa ciepła. Cena tego wariantu jest wyższa i wynosi średnio 60 tysięcy złotych. Dla porównania koszt powietrznej pompy ciepła startuje od 15 tysięcy złotych, a wodnej 38-42 tysięcy złotych.

Pompa ciepła w domu. Montować grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?

Pompa ciepła może być używana ze standardowymi grzejnikami, które są wykorzystywane do ogrzewania tradycyjnymi metodami, np. z piecem gazowym czy węglowym. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie nie będzie najbardziej efektywne z jednego powodu.

Chodzi o temperaturę generowaną przez poszczególne źródła ogrzewania. Piec gazowy lub węglowy osiąga ponad 60 stopni Celsjusza, podczas gdy temperatura pompy ciepła gwarantująca najwyższą wydajność to około 45 stopni. Oznacza to, że do odpowiedniego nagrzania pomieszczeń najlepiej sprawdzi się ogrzewanie podłogowe. Z pompą ciepła będzie w stanie najefektywniej poradzić sobie z ogrzaniem domu.

