Jak ryba w wodzie! Amerykańscy żołnierze będą jak Iron Man

The Navy Times poinformowało, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych opracowuje w pełni zamknięty ciśnieniowy skafander "Iron Mana" dla swoich zespołów nurków głębinowych. Deep Sea Expeditionary with No Decompression, w skrócie DSEND, jest tworzony w celu drastycznej poprawy bezpieczeństwa nurków. Rozwiązanie to - za sprawą obrotowych i elastycznych "stawów" - zapewniać ma bowiem użytkownikowi doskonałą mobilność przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego ciśnienia wewnętrznego.

To twardy skafander, do którego nurek dosłownie wpełza. Dobrym porównaniem byłby strój Iron Mana, tylko w wydaniu dla nurka powiedział Navy Times kierownik programu systemów nurkowych Naval Sea Systems Command i emerytowany nurek, Paul McMutrie.

To nie skafander. To jednoosobowa łódź podwodna

Jako że nurkowie wojskowi mają za zadanie ratownictwo głębinowe, usuwanie materiałów wybuchowych i konserwację kadłubów statków, taki kombinezon wydaje się idealnym rozwiązaniem. Szczególnie w przypadku nurków schodzących na większe głębokości, którzy muszą już uważać na chorobę dekompresyjną i są obecnie ograniczeni do maksymalnie 20-25 minut spędzanych głęboko pod wodą.