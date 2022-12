Nurkowanie to ogromna frajda, ale ma kilka minusów. Jednym z nich jest przypinanie sobie obciążników pozwalających zanurzać się, które najczęściej są przymocowane do specjalnego pasa balastowego. Czasami bardzo trudno jest dobrze "trafić" z jego ciężarem, co potem pod wodą może być uciążliwe.

Inżynierowie z firmy Avelo Systems postanowili zająć się tym problemem i znaleźli bardzo proste rozwiązanie. Wystarczyło w systemie do nurkowania umieścić "powietrzny pęcherz", który będzie się automatycznie napełniał wodą. Wszystko jest sterowane elektronicznie, ale nurek sam decyduje, czy potrzebuje dociążenia.





Zdjęcie Całe wyposażenie nurka z systemem Avelo waży mniej i poprawia bezpieczeństwo pod wodą /zdjęcie: Avelo / domena publiczna

Kiedy na głębokości pojawi się potrzeba wynurzenia na powierzchnię, wtedy jest pobierane powietrze z butli i pęcharz jest nim wypełniany. Dzięki temu nurek może się bezpiecznie skierować w kierunku powierzchni wody.



System Avelo praktycznie eliminuje potrzebę stosowania obciążników i sprawia, że nurek cały czas utrzymuje wymarzony stan "neutralnej pływalności". Najważniejszym elementem systemu Avelo jest zbiornik z włókna węglowego, który wewnątrz ma rozszerzalny pęcherz. W skład zestawu do nurkowania wchodzi także zamontowana mała sprężarka, która jest zasilana z akumulatora. Całość przypomina zwykłe zestawy do nurkowania.



Zdjęcie System Avelo będzie w sprzedaży w 2024 roku / zdjęcie: Avelo / domena publiczna

Przed zejściem pod wodę za pomocą tradycyjnej sprężarki "pęcherz" jest wypełniany powietrzem do maksymalnego ciśnienia 300 barów. Gdy nurek już znajdzie się w wodzie, system automatycznie będzie pompował wodę do zbiornika i tym samym sprawi, że stanie się on w sposób naturalny właściwie dociążony. Osoby, które miały już okazję przetestować system do nurkowania Avelo twierdzą, że to proste rozwiązanie sprawia, że poruszanie się pod wodą stało się o wiele bardziej komfortowe.



Wideo youtube

Autorzy systemu Avelo zapewniają, że jest on całkowicie bezpieczny. W pełni naładowany akumulator wystarcza do kilku nurkowań. Jeśli w trakcie pływania pod wodą napięcie w systemie zacznie słabnąć, wtedy nurek zostanie o tym powiadomiony. Rezerwa energii w akumulatorze pozwoli mu bezpiecznie wypłynąć na powierzchnię. Na razie trwają testy systemu Avelo, ale recenzje nurków są entuzjastyczne. Do sprzedaży ma trafić w 2024 roku.