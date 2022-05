Jak możemy przeczytać we wpisie na blogu Google, badacze chcą sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy naprawdę korzystają ze swoich urządzeń i jak wpływa to na ich zdrowie psychiczne. Jak jednak podkreślają, w odróżnieniu od innych badań, w których uczestnicy są proszeni o samodzielne śledzenie swoich nawyków i ich raportowanie, co może powodować szereg nieścisłości i przekłamań, polegają na aplikacji Google Health, która monitoruje całą aktywność smartfona.

Czy smartfony powodują problemy psychiczne?

Mają nadzieję, że takie podejście do tematu pozwoli im zaobserwować związki, które były niewidoczne w innych badaniach, jak choćby ten między czasem spędzonym na wpatrywaniu się w wyświetlacz i snem. Co więcej, liczą na to, że znikomy wysiłek wymagany od uczestników eksperymentu pozwoli zaangażować większą grupę osób, a także młodszych użytkowników, którzy korzystają ze smartfonów na niespotykaną wcześniej skalę.

Zdaniem naukowców za sprawą "pasywnej i ciągłej technologii pomiaru pozyskają bezpośrednie i obiektywne dane na temat tego, jak użytkownicy korzystają z telefonów i jaki ma to wpływ na ich zdrowie". Smartfony będą mierzyć wiele części składowych dobrego samopoczucia, jak sen czy aktywność fizyczna, które naukowcy porównają następnie z takimi informacjami, jak ile razy dziennie odblokowujemy smartfon czy z jakich kategorii aplikacji korzystamy.

Rzecznik Google podkreśla jednak, że dane będą zbierane w sposób transparentny, zgodny z naukowymi protokołami przejrzystości. I choć firma otwarcie przyznaje, że wykorzysta je do stworzenia lepszych produktów w przyszłości, to jednocześnie zapewnia, że te nie zostaną sprzedane czy wykorzystane do targetowania reklam. Co więcej, użytkownicy muszą wyrazić świadomą zgodę na uczestnictwo w eksperymencie, pobierając aplikację Google Health ze Sklepu Play, instalując ją na swoim urządzeniu i rejestrując się w badaniu, które startuje 27 maja.