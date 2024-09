Spis treści: 01 Wiele telefonów i zagrożeń

02 Jak sprawdzić numer telefonu?

03 Aplikacja do sprawdzania numeru telefonu

Wiele telefonów i zagrożeń

Z uwagi na częste wycieki danych nasz numer telefonu może trafić w niepowołane ręce. Sam taki fakt nie jest może bezpośrednim zagrożeniem, ale różnego rodzaju oszuści i przestępcy mogą próbować się z nami kontaktować. Ot, choćby po to, aby podszywać się pod pracowników instytucji finansowych i podejmować próby wyłudzania ważnych informacji na nasz temat.

Innym razem telefony od nieznanego numeru to próby kontaktu ze strony telemarketerów czy różnych przedsiębiorstw, z którymi mogliśmy mieć coś do czynienia - ale niekoniecznie chce nam się z nimi rozmawiać. Czy warto oddzwaniać, gdy akurat nie zdołaliśmy odebrać? To zależy - przed wykonaniem połączenia zwrotnego powinniśmy sprawdzić, kto do nas dzwonił.

Jak sprawdzić numer telefonu?

Na szczęście nie musimy posiadać specjalnych umiejętności, aby zweryfikować, czy dany numer telefonu jest godny zaufania. W sieci znajdziemy sporo stron internetowych, które pozwalają na sprawdzenie numeru telefonu. Wystarczy w odpowiednim polu wpisać interesujący nasz numer, a ten zostanie znaleziony w bazie danych - wraz z informacjami na jego temat. Często serwisy tego rodzaju pozwalają na ocenę danego numeru i umieszczenie komentarza. Bywa, że niektóre numery mają negatywną opinię i są opisywane jako próby oszustwa. Wtedy wiemy, że nie warto zawracać sobie głowy danym połączeniem.

Na jakiej stronie sprawdzić numer telefonu? Oto przykładowe serwisy:

nieznany-numer.pl

infonumer.pl

numerytelefonu.com

ktodzwoni.com

czyjnumerek.pl

czyjtonumer.net

ktoto.info

Czasami dobrym sposobem jest skopiowanie numeru i wklejenie go do wyszukiwarki internetowej z dopiskiem "telefon". Możliwe, że dzownił do nas jakiś telefon firmowy, a te często są dodawane na stronach przedsiębiorstw i w wizytówkach Google. Wówczas szybko zweryfikujemy osobę podejmująca próbę kontaktu.

Aplikacja do sprawdzania numeru telefonu

Ciekawą alternatywą dla ręcznego weryfikowania numeru telefonu jest aplikacja, która sprawdza, kto do nas dzwoni. Możemy ją pobrać z Google Play i AppStore. Aplikacja będzie samodzielnie weryfikować dzwoniący numer i poinformuje nas o tym, czy jest to np. numer kojarzony z próbami oszustwa lub botami.



Aplikacji tego rodzaju jest sporo, a do grona zaufanych należy zaliczyć m.in. TrueCaller i Sync.ME.