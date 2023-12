Jak sprzedać iPhone? To musisz zrobić przed sprzedażą

Spis treści: 01 Sprzedaż iPhone - jak przygotować telefon

Sprzedaż iPhone - jak przygotować telefon

Na rynku używanych telefonów nie brakuje urządzeń od Apple. Smartfony tej firmy otrzymują duże wsparcie aktualizacji i nawet po kilka latach od premiery są w pełni funkcjonalne. Wielu użytkowników po zakupie nowego iPhone'a decyduje się na odsprzedaż swojego dotychczasowego modelu. Ten będzie interesującą ofertą na rynku wtórnym.

Co trzeba zrobić przed sprzedażą iPhone'a? Zanim urządzenie trafi do nowego właściciela, warto zadbać o kilka rzeczy. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o wyzerowanie telefonu, ale także wykonanie kilku innych czynności. Jak wyczyścić iPhone i przygotować go do sprzedaży? Oto poradnik krok po kroku.

Wykonaj kopię zapasową

Często po zakupie nowego telefonu korzystamy z opcji przeniesienia danych ze starego na nowe urządzenie. Możliwe jednak, że niektóre pliki nie zostaną przetransferowane. Jak upewnić się, że niczego nie stracimy? W tym wypadku przydatne jest zrobienie kopii zapasowej.

Jak zrobić backup w iPhone? Wchodzimy w ustawienia telefonu i naciskamy ikonę z naszą nazwą użytkownika. Wciskamy zakładkę iCloud i korzystamy z opcji Utwórz backup teraz. Alternatywnie możemy stworzyć kopie zapasowe najważniejszych plików, np. zdjęć. Jeżeli nie posiadamy innych plików, wystarczy pozwolić na automatyczne przesyłanie zdjęć do biblioteki iCloud. W ten sposób będziemy mieć do nich dostęp przez sieć, a telefon można wyczyścić.

Odłącz usługi w iPhone

W drugim kroku należy odłączyć wszystkie usługi i konta podłączone do telefonu. Mowa tutaj m.in. o:

iMessage

Wearables, czyli wszelkiego rodzaju zegarki i urządzenia zewnętrzne

Karty bankowe

Funkcja Find my iPhone

iCloud i inne usługi Apple

Najprościej będzie wpisywać po kolei poszczególne nazwy opcji i usług w wyszukiwarce w telefonie, aby móc odłączyć poszczególne z nich i wylogować się z naszych kont na telefonie.



Wyczyść iPhone. Jak to zrobić?

Ostatni punkt jest kluczowy i pozwala wyczyścić iPhone'a, tym samym przywracając go do ustawień fabrycznych. Ten krok pozwoli nowemu użytkownikowi rozpocząć przygodę z telefonem tak, jakby dopiero co został on wyjęty z pudełka. Będzie mógł samodzielnie przeprowadzić konfigurację, zalogować się na swoich kontach, a w telefonie nie będzie już naszych plików i aplikacji.

Jak wyzerować iPhone? Pierwszy krok to przejście do zakładki Ustawień, a następnie Ogólne. W tym miejscu znajdujemy przycisk Przenieś zawartość lub wyzeruj. Wymazujemy zapisane pliki, ustawienia i dane kont. Warto pamiętać, aby wcześniej utworzyć kopię zapasową. Po wykonaniu czyszczenia telefonu wszystkie pliki zostaną utracone bezpowrotnie.